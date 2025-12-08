《衛廣法》修法納入「矯正正義」 羅智強：讓中天正正當當地復台

國民黨立院黨團5日在立法院會提案，將《衛星廣播電視法》部分條文修正草案逕付二讀。黨團書記長羅智強指出，「啟動修法，捍衛新聞自由」，此次修法納入「矯正正義」的精神，讓NCC必須負起修正錯誤的責任，像《中天新聞台》這樣遭迫害的狀況，在行政救濟期間，仍得依原執照於原頻道播出。若中天最終勝訴，主管機關更必須恢復中天新聞台的所有權利，讓中天正正當當地復台！

中天新聞台外觀。（圖／中天新聞）

羅智強今（8）日在臉書發文表示，民進黨執政後，悍然關閉《中天新聞台》，即使NCC敗訴連連，仍不斷上訴與中天纏訟。NCC變成東廠，戕害新聞自由；內政部近日又以打詐為藉口，封掉小紅書，將黑手伸向網路。

羅智強直言，對民進黨來說，只要遇到解決不了的問題，最好的方法，就把發現民進黨問題者解決掉。如果鄭南榕地下有知，自己所爭取100%的言論自由被如此糟蹋，將情何以堪？

國民黨立委羅智強。（資料照／中天新聞）

羅智強強調，捍衛新聞自由，讓掌權者不得箝制媒體，是他一貫的主張，莊嚴的承諾。他推動的《衛星廣播電視法》修正，已啟動修法程序。修法開宗明義第一條，就是「捍衛新聞自由」，提醒NCC及掌權者，必須確保媒體第四權充分的自由。

羅智強指出，修法明定，主管機關對新聞台換照申請，應以「准予換照」為原則。另外，修法也要求，NCC對於電視頻道的評鑑、換照，應公開透明，對媒體採低密度管制，讓閱聽大眾來決定媒體存在的價值。最重要的是，此次修法納入「矯正正義」的精神，讓NCC必須負起修正錯誤的責任。

羅智強重申啟動修法要捍衛新聞自由。（圖／羅智強臉書）

羅智強續指，像《中天新聞台》這樣遭迫害的狀況，在行政救濟期間，仍得依原執照於原頻道播出。若中天最終勝訴，主管機關更必須恢復《中天新聞台》的所有權利，讓中天正正當當的復台！最後羅智強再次重申，「說到做到，新聞自由，我來捍衛！」

