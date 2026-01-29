衛廣法、黨產條例 國民黨、民眾黨拚明天闖關三讀

立法院本會期最後一次院會將在明天登場，預計會把不少法案「大清倉」。立法院長韓國瑜昨召集協商《衛星廣播電視法》修法，今天（29日）將續行協商「不當黨產條例」、《住宅法》部分條文修正草案；國會助理費相關修法也將由國民黨召集協商。據了解，上述法案藍白不排除將在明天闖關三讀。

立法院。（資料圖／中天新聞）

韓國瑜昨天召集黨團協商時，針對下會期開議時間，朝野敲定2月24日開議，並於當天下午邀請行政院院長率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，三黨各推派1人質詢。

廣告 廣告

針對《衛星廣播電視法》討論，在攸關黨政軍條款、執照遭註銷之衛星廣播電視事業於訴訟期間可持續營運等關鍵條文，朝野仍無共識。韓國瑜裁示送院會處理，本周五院會可能直接闖關三讀。

立法院今日將繼續協商「不當黨產條例」、《住宅法》部分條文修正草案。據悉，國民黨將針對「不當黨產條例」提修正動議，將影響範圍限縮在救國團，以杜絕外界疑慮，也爭取白營支持。

國民黨立委牛煦庭 。（資料圖／中天新聞）

攸關國會助理薪資的《立法院組織法》修法，立法院司法委員會今日也安排協商。國民黨立委牛煦庭擬再提修正動議，將助理費定義為立委補助費，但由立法院代撥款，既不影響助理權益，又能讓陷入助理費訴訟的立委有辯護空間。

民眾黨團將於今日討論周五院會要與藍營合作通過的法案。民眾黨內初步共識是，若「不當黨產條例」藍營修改為僅包含救國團，基本上會支持。而助理費相關法案，民眾黨團內部也傾向支持牛煦庭提案版本。包括《衛廣法》、「黨產條例」、助理費修法皆可能於明日院會由藍白聯手三讀通過。

延伸閱讀

「我不能兩個都選嗎？」鄭麗文嘆：美國是恩人、大陸是親人

藍竹縣初選徐欣瑩遭指拍桌抗議七三制 胞弟：無桌可拍

國共智庫交流2月2日北京登場！蕭旭岑帶隊 明開記者會說明