衛教新知跟上短影音潮流！ 糖尿病關懷基金會打造多元化節目：盼消彌資訊落差、疾病迷思

全台糖尿病患者推估已超過 250 萬人，且每年新增約 20 萬名新確診者，平均每三分鐘就有一人罹病。長期深耕血糖衛教的《糖尿病關懷基金會》，始終秉持「關懷血糖、及早發現、積極治療、定期追蹤」的核心理念，致力於將糖尿病重新定義為「可管理的生活狀態」，而非人人聞之色變的疾病。

▲ 圖說：糖尿病關懷基金會董事及工作人員合影。

消彌資訊落差、疾病迷思 糖尿病關懷基金會導入全媒體策略

糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤醫師接受《潮健康》專訪表示，近年透過衛教推廣與媒體報導，國人對於飲食控制、運動及血糖管理的重要性已有更清晰的概念；然而，不少糖友仍受限於「吃藥會上癮」、「施打胰島素代表病情嚴重」等迷思，甚至因羞於啟齒病情而選擇隱忍，錯失求助良機。

糖尿病關懷基金會執行李弘元醫師對此則指出，為消彌資訊落差、以及因應不同世代資訊接收習慣的差異，基金會近年積極導入全媒體策略，打破衛教資訊僅限於單一管道的限制。

除了傳統的季刊、文字專欄與實體講座外，更進一步拓展至影音節目、網路專區及短影音等多媒體平台。「基金會也定期舉辦約三、四十分鐘的實體講座，鎖定特定主題邀請專家進行深度解析，並將全程錄影上傳至官方網站，讓無法親臨現場的民眾亦能隨時觀看學習！」

▲ 圖說：《醫師帶你專業吃外食》節目，與鼎泰豐、麥當勞等知名餐飲業者攜手合作，為糖友示範如何在日常外食中做出更佳選擇。

致力打造多元化節目內容 《帶你吃外食》獲糖友廣泛好評

糖尿病關懷基金會團隊更精心策劃風格多元的節目內容，例如針對台灣外食文化量身打造的《醫師帶你專業吃外食》，與鼎泰豐、麥當勞等知名餐飲業者攜手合作，透過實際點餐與份量展示，示範如何在日常外食中做出更佳選擇，兼顧血糖穩定與熱量控制，打破「糖友註定與美食絕緣」的既有印象。

蔡世澤董事長也表示，《醫師帶你專業吃外食》，節目團隊深入各類餐廳，從點餐技巧、實際試吃、熱量估算到營養分析，完整示範如何透過主食、蛋白質與蔬菜的巧妙搭配，有效降低血糖波動與總熱量攝取。過去常被視為「地雷區」的速食店，在專業指引下也能發展出對糖友友善的點餐模式。麥當勞甚至將相關影片納入內部刊物，作為推廣「友善糖友飲食」的實務教材，顯見企業對於此議題的高度重視。

除了與連鎖企業合作，基金會亦運用連續血糖監測系統（CGM），實際走訪夜市進行衛教宣導。在首次拍攝企劃中，團隊深入饒河夜市，反向示範高油高糖食物如何導致血糖急遽飆升。地瓜球、芋頭酥、麻糬等傳統點心在CGM監測下呈現的明顯數據波動，讓原本抽象的飲食建議變得具體可見。

▲圖說：《遠距健康廚房》節目宛如糖友版「黑白大廚」，從基礎的食物分類與醣類計算切入，示範如何在家中備製適合糖友的餐點。

衛教新知跟上短影音潮流 敬請期待糖友版「黑白大廚」

除了飲食指導，基金會亦推出關懷與對談型節目，由主持人與專家針對心理壓力、生活困惑及實務挑戰進行約二十分鐘的主題對談，藉由問答形式釐清病友與家屬的常見迷思。

《遠距健康廚房》節目宛如糖友版「黑白大廚」，從基礎的食物分類與醣類計算切入，逐步延伸至實際烹調技巧，示範如何在家中備製適合糖友的餐點。豐富的內容後續更被精華剪輯成短影音，上架至各大社群平台，以符合現代人利用碎片化時間吸收資訊的習慣。

李弘元執行長強調，無論是年輕族群偏好的短影音，或是長者較依賴的實體活動，基金會的策略並非強迫民眾適應單一形式，而是主動提供多元入口，確保不同年齡層與生活型態的受眾，皆能找到最適合自己的衛教資源。

糖尿病如同近視需長期控制 董事長：盼扭轉大眾既有觀念

對於民眾近年對糖尿病態度的轉變，蔡世澤董事長分析，糖尿病必須回歸「慢性病管理」的正確框架，而非被視為「道德評判」的依據。若論疾病嚴重程度，相較於許多急性重症，糖尿病更接近一種需長期追蹤與穩定控制的慢性狀態。

「如同近視需要戴眼鏡一樣，糖尿病也需要透過控糖維持正常生活。民眾並不會刻意汙名化『近視』這個狀態，但一聽到糖尿病卻聞風色變。這樣的觀念是需要被釐清並扭轉的！」

李弘元執行長引用日本研究數據指出，在完善的醫療追蹤體系下，糖友的平均壽命甚至可能優於一般大眾，證明早期發現與規律追蹤，是糖友能比常人活得更健康的關鍵。

除了科技輔助，基金會今年特別關注糖友確診後的「黃金起步期」。李弘元執行長指出，確診後的前三個月往往是患者最焦慮、最需要支持的關鍵時刻。為此，基金會推出了「控糖陪跑員」App，以行動手冊的概念整合血糖紀錄、衛教資訊與常見問答，協助病患在日常生活中做出正確判斷，不再僅能依賴門診有限的諮詢時間，而是能隨時隨地獲得指引與調整建議。

▲ 圖說：《破除負面印象 重建糖尿病友善社會》記者會。糖尿病關懷基金會發布全臺首份「糖尿病社會觀感研究」揭四成民眾仍對與糖友聯姻存疑慮，超過一成民眾對糖尿病名稱感到不悅；研究反映社會仍存在負面觀感與社交距離，專家呼籲建構友善社會。

糖友非異類無需差別對待！ 打造「糖友友善」環境落實健康平權

蔡世澤董事長以「塞翁失馬」為喻，認為在相對年輕階段被診斷出血糖異常，雖然初期難以接受，卻也是身體發出的早期預警，讓當事人有機會提前調整飲食習慣、增加運動量並控制體重，將原本的健康危機轉化為未來人生的轉機。

針對糖友最在意的社交與飲食議題，蔡世澤董事長表示，過去部分單位因考量參與者多為糖尿病患者，往往採取極端保守的餐飲安排，甚至刻意避免某些聚會形式。這種做法容易導致病友產生心理疏離感，反倒造成「被特殊對待」的壓力。

「真正的友善應是在保留選擇自由的前提下，搭配清晰的標示與建議，讓糖友自行判斷攝取份量，同時尊重每個人不同的健康需求與生活節奏。」他以自己在杜拜帆船飯店的自助餐餐廳的經驗為例，現塲餐點清楚標示 「Diabetes-friendly」（糖尿病友善飲食），讓有需求者能一目了然，這種設計既不造成壓力，也真正落實「健康平權」的理念。

▲ 圖說：糖尿病關懷基金紙本季刊《糖尿病家族》，自2001年3月推出後從未間斷，提供各種糖尿病相關的專業與生活化知識，搭起糖友、家屬與專業人員之間的橋樑，更成為了基金會的招牌刊物。

多元內容成果「豐碩」 合理減重自然「享瘦」

若以一個字總結今年糖尿病防治工作的氛圍與成果，李弘元執行長選擇了「豐」字，象徵基金會在衛教內容與形式上的多元開展，從影片、官網、社群貼文、漫畫、動畫到紙本季刊，逐步建構起綿密的資訊網絡；在成果方面，從「戴東原教授科普獎」的持續舉辦，到烹飪大賽從紙本食譜競賽升級為實體廚房競技，展現基金會與民眾互動的豐碩成果。

蔡世澤董事長則以「瘦」作為今年的關鍵詞。他指出，研究證實糖尿病與體重過重、肥胖及心血管共病高度相關，約四到六成患者與肥胖有關、三到四成與心血管疾病相關，其餘才是單純血糖偏高的族群。因此，治療策略已從過去單純追求血糖數值的「惟糖主義」，演進為同時兼顧體重管理與心血管風險控制的多重目標。

近年備受矚目的新型糖尿病與減重藥物，不僅能有效降糖，亦能改善體重與心血管事件風險；若能將體重降低約15%，許多早期糖尿病患者的病情甚至可能獲得緩解，進而減少用藥需求。然而，蔡董事長也提醒大眾應追求健康且合理的體重下降，而非盲目追求過度消瘦；對於體態正常者是否需進一步減重，仍需經由醫療團隊審慎評估，但對於肥胖且具糖尿病風險者而言，「瘦」確實可能是改變人生軌跡的重要契機。

綜觀今年成果，糖尿病關懷基金會表示透過新媒體與多元內容，將衛教拉回真實生活情境；在臨床與社區間搭建更完善的支持網絡，讓糖友在面對疾病時能獲得醫療與心理的雙重支持；同時致力於翻轉社會對糖尿病的既定印象，推動更成熟、理性且友善的健康文化。

