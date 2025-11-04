衛星商機 台廠四家發展一次看！
財經中心／廖珪如報導
由全球衛星營運商、製造商、運載火箭發射服務商組成，亞洲最具影響力的衛星產業聯盟亞太太空社群理事會APSCC (Asia-Pacific Space Community Council)，11月4日首度移師來台，在台北萬豪酒店舉行為期三天的第26屆年會。此次年會包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KT SAT、Thiacom等歐、美、日、韓、泰國衛星營運商、衛星設備製造商Hughes、運載火箭發射服務商Arianespace在內等25國、150家國際衛星企業，500位技術專家代表齊聚，與我國攸泰、台揚、稜研、創未來、中華電信、資策會等業者，共同洽商新一代高、中、低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI提升衛星網路效能等新興技術，未來在亞太地區產業生態圈合作發展走向。
本次活動前，APSCC理事會特別安排拜會經濟部，由產業發展署陳佩利副署長與Terry Bleakley主席等代表會晤，雙方就台灣衛星通訊產業發展與國際供應鏈合作機會進行交流，APSCC對於台灣半導體、ICT產業發展能量印象深刻，並表達未來台灣在發展次世代通訊科技，有機會雙邊可多進交流，探索可能的合作機會。
年會首日開幕，Terry Bleakley主席開場表示，台灣產業以前瞻、創新設計製造能量聞名全球，與APSCC提倡整合國際衛星、太空產業供應鏈策略發展軸線上，具有高度互補性，佔有不可或缺的國際重要夥伴角色，未來衛星產業生態圈勢將與台灣供應鏈緊密結合。陳副署長接著以「台灣是全球衛星最佳供應鏈合作夥伴」為題發表演講，並向APSCC全球會員說明台灣在半導體、ICT產業的豐沛研製能力，指出台灣現已成為國際衛星商如SpaceX、OneWeb等零組件重要供應夥伴，而台廠在政府協助下，已布局關鍵射頻晶片、相控陣列天線、衛星終端產品及高效驗測技術，透過彈性生產、智慧化管理，快速回應與滿足衛星市場需求，政府並已投入資源，支持產業發展次世代通訊科技布局，並鼓勵外商與台廠互補合作。
台灣技術驚艷全場
本次年會經濟部除受邀專題演說、產業議題論壇外，包括有攸泰、創未來、稜研、川升、工研院、台灣羅德史瓦茲、中央大學在內等產、學、研單位，透過現場展示攤位，向所有APSCC會員展現星/空/地衛星通訊技術整合實力。其中如攸泰科技展示高強固型衛星通訊終端、陣列天線解決方案；稜研展出首款已在日本方面搭載於HAPS高空無人機，驗證星地網路互通性的的基站陣列天線；創未來則展出立方衛星通訊酬載、高精度成像合成孔徑雷達、超薄車用液晶平板陣列天線；川升展示模擬追踨衛星訊號的高效電子掃描陣列天線驗證技術，工研院結合瑞安電資展出立方體衛星數據機模組、軟體定義網路地面站解決方案。
新型態衛星通訊融合地面網路技術發展，預期將催生全球多樣化加值應用。此次APSCC登台舉辦年會，象徵台灣產業技術能力，逐步受國際關注與重視，未來經濟部將持續支持產業深耕次世代通訊科技，為爭取國際衛星通訊供應鏈合作創造契機。
攸泰將攜政府與國際夥伴 打造衛星生態鏈
【記者柯安聰台北報導】亞太衛星通訊理事會（APSCC）年會4日於台北萬豪酒店隆重開幕，這是台灣首次舉辦此年度國際盛會，也是APSCC成立31年首度來台。此次年會主題“新工具帶來全新規則”匯聚來自全球超...自立晚報 ・ 2 小時前
