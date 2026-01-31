衛星廣播電視法修正三讀中天可復台？不用等！四季線上現在就可以看

四季線上／綜合報導

國民黨及民眾黨30日在立法院會中聯手，三讀通過《衛星廣播電視法》第19條中明定，「經主管機關駁回換照申請之衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，於行政爭訟程序終結前或主管機關另為許可換照之處分前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。」因此外界也關注，遭NCC撤銷執照的中天新聞台，是否適用？

中天電視發表聲明回應：「衛廣法修正三讀通過『中天重返52台條款』，這是台灣新聞自由的勝利！也是還中天公道的重大進展！中天關台逾五年，今中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派 ！無色覺醒！愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心。」

如果「中天新聞」有望重返52台頻道，但勢必也會影響原頻道主「華視新聞」製播。對此，華視聲明回應表示：「對於本次立院通過之衛廣法修法可能影響與主管機關之執行方式，本公司刻正了解與釐清中。華視新聞資訊台為我國唯一由公共媒體主持之新聞頻道，係依法申設與營運，期間已投下相當多資源，具高度公共服務價值，並獲得許多觀眾的收視與肯定，其權益應受保障。」

對於中天新聞台是否適用修正條文，國家通訊傳播委員會主秘黃文哲解釋，在最終通過的《衛廣法》條文中，「並沒有回溯條款」；該法為往後適用，「必須是目前正在審照或未來的案件」。由於中天新聞台是在2020年間，遭NCC決議不予換照，「因此不適用。」他也根據其第19條規定指出，NCC駁回換照申請，若業者提起訴訟，在訴訟期間仍可行使權利，但問題在於「沒有執照怎麼營業？」，他也指出，這項修法同時把執照有效期從6年拉長到9年，所以最近2年不會有新聞台換照，但對於修法有許多窒礙難行的地方，NCC之後會邀集專家，討論如何修法。

