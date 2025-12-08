《衛星廣播電視法》修正 羅智強：讓中天正正當當的復台！

國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，增訂執照遭註銷之衛星廣播電視事業於行政救濟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；換言之，只要修正通過，中天依法就能立即復台。國民黨立委羅智強今（8）日強調，像《中天新聞台》這樣遭迫害的狀況，在行政救濟期間，仍得依原執照於原頻道播出。若中天最終勝訴，主管機關更必須恢復《中天新聞台》的所有權利，讓中天正正當當的復台！

國家通訊傳播委員會（NCC）在民國109年否決中天新聞台換照，相關行政訴訟進行中。國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，增訂執照遭註銷之衛星廣播電視事業於行政救濟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；換言之，只要修正通過，中天依法就能立即復台。國民黨團5日於立法院會中提案將此案逕付二讀。

草案新增主管機關對於新聞台換照申請，應以准予換照為原則，明定衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，於執照期間，符合受裁罰處分未逾9次且累計罰鍰金額未逾新台幣500萬元、未受停播節目或停播頻道之處分，主管機關不得駁回其換照申請。

國民黨立委羅智強今（8）日指出，此次修法納入「矯正正義」的精神，讓NCC必須負起修正錯誤的責任，像《中天新聞台》這樣遭迫害的狀況，在行政救濟期間，仍得依原執照於原頻道播出。若中天最終勝訴，主管機關更必須恢復中天新聞台的所有權利，讓中天正正當當地復台！

羅智強今日在臉書發文表示，民進黨執政後，悍然關閉《中天新聞台》，即使NCC敗訴連連，仍不斷上訴與中天纏訟。NCC變成東廠，戕害新聞自由。

羅智強直言，對民進黨來說，只要遇到解決不了的問題，最好的方法，就把發現民進黨問題者解決掉。如果鄭南榕地下有知，自己所爭取100%的言論自由被如此糟蹋，將情何以堪？

羅智強指出，修法明定，主管機關對新聞台換照申請，應以「准予換照」為原則。另外，修法也要求，NCC對於電視頻道的評鑑、換照，應公開透明，對媒體採低密度管制，讓閱聽大眾來決定媒體存在的價值。最重要的是，此次修法納入「矯正正義」的精神，讓NCC必須負起修正錯誤的責任。

羅智強強調，像《中天新聞台》這樣遭迫害的狀況，在行政救濟期間，仍得依原執照於原頻道播出。若中天最終勝訴，主管機關更必須恢復《中天新聞台》的所有權利，讓中天正正當當的復台！

