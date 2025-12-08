《衛星廣播電視法》修正 羅智強：讓中天正正當當的復台！
國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，增訂執照遭註銷之衛星廣播電視事業於行政救濟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；換言之，只要修正通過，中天依法就能立即復台。國民黨立委羅智強今（8）日強調，像《中天新聞台》這樣遭迫害的狀況，在行政救濟期間，仍得依原執照於原頻道播出。若中天最終勝訴，主管機關更必須恢復《中天新聞台》的所有權利，讓中天正正當當的復台！
國家通訊傳播委員會（NCC）在民國109年否決中天新聞台換照，相關行政訴訟進行中。國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，增訂執照遭註銷之衛星廣播電視事業於行政救濟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；換言之，只要修正通過，中天依法就能立即復台。國民黨團5日於立法院會中提案將此案逕付二讀。
草案新增主管機關對於新聞台換照申請，應以准予換照為原則，明定衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，於執照期間，符合受裁罰處分未逾9次且累計罰鍰金額未逾新台幣500萬元、未受停播節目或停播頻道之處分，主管機關不得駁回其換照申請。
國民黨立委羅智強今（8）日指出，此次修法納入「矯正正義」的精神，讓NCC必須負起修正錯誤的責任，像《中天新聞台》這樣遭迫害的狀況，在行政救濟期間，仍得依原執照於原頻道播出。若中天最終勝訴，主管機關更必須恢復中天新聞台的所有權利，讓中天正正當當地復台！
羅智強今日在臉書發文表示，民進黨執政後，悍然關閉《中天新聞台》，即使NCC敗訴連連，仍不斷上訴與中天纏訟。NCC變成東廠，戕害新聞自由。
羅智強直言，對民進黨來說，只要遇到解決不了的問題，最好的方法，就把發現民進黨問題者解決掉。如果鄭南榕地下有知，自己所爭取100%的言論自由被如此糟蹋，將情何以堪？
羅智強指出，修法明定，主管機關對新聞台換照申請，應以「准予換照」為原則。另外，修法也要求，NCC對於電視頻道的評鑑、換照，應公開透明，對媒體採低密度管制，讓閱聽大眾來決定媒體存在的價值。最重要的是，此次修法納入「矯正正義」的精神，讓NCC必須負起修正錯誤的責任。
羅智強強調，像《中天新聞台》這樣遭迫害的狀況，在行政救濟期間，仍得依原執照於原頻道播出。若中天最終勝訴，主管機關更必須恢復《中天新聞台》的所有權利，讓中天正正當當的復台！
其他人也在看
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 1 天前 ・ 1
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 31
Andy越南浪漫行程全紀錄！手捧花束與新女友親密互動 甜度破表引熱議
YouTuber Andy最新影片曝光浪漫互動，女主角身分引關注，與先前風波形成強烈反差，網友熱議：「這次是真約會還是拍攝橋段？」林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
搶先看！MBC 2026韓劇9大陣容：IU & 邊佑錫《21世紀大君夫人》引爆期待、《謊言》徐玄振二搭柳演錫、《在你燦爛的季節》李聖經&蔡鍾協羅曼史
眼看2025年剩不到1個月就結束，已經進入倒數階段，不少2026年韓劇蓄勢待發，目前不少電視台已經陸續公開2026年韓劇陣容，其中MBC電視台明年韓劇多題材還有吸睛卡司，掀起劇迷們的關注，包括像是頂級男女神IU&邊佑錫聯手主演的《21世紀大君夫人》引爆期待、徐玄振二搭柳演錫《欺詐》、李聖經&蔡鍾協羅曼史《在你燦爛的季節》等劇都即將在明年陸續播出，趕緊搶先來一睹為快！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台劇《動物園》10大不思議！邵雨薇鏟屎好專業！李淳：像是在拍《少年Pi》！
邵雨薇、王柏傑和李淳等人所主演的台劇《動物園》全十集，即將於2026年初於串流平台登場。今（12/7）午劇組盛情現身於《動物園：第1-2集》在府中15的週年館慶台北首映場，並在映後時暢談幕後拍片秘辛。包括演員和動物對戲的難度、遇到颱風甚至是在各種不可控的變因當中，仍順利完成拍攝任務等 8 大不思議過程，本文整理，一起來期待這齣。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 18 小時前 ・ 5
劉品言重逢初戀吐實「後悔分手」 連晨翔聽真心話心碎轉身
連晨翔在TVBS影集《舊金山美容院》暗戀青梅竹馬劉品言，遲遲不敢開口告白，近來則因劉品言的初戀情人回歸，為兩人原本曖昧不明的關係，增添更多未知的變數。劉品言劇中的大學初戀男友張耀仁10年後回歸，讓連晨翔感到前所未有的不安。最讓人心碎的一刻，是意外聽到劉品言向張耀仁吐露後悔當初分手，甚至當眾告白：「我自由時報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
《信號2》等十年恐成廢片！趙震雄「戲份多到難以刪除」 電視台急切割
韓國演員趙震雄近日黑歷史連爆，被踢爆高中時是少年犯，時曾涉及偷車、無照開車等違法行為，甚至因此被送進少年院，擁有過黑道歷史。消息曝光後，他於 6 日透過經紀公司表示將退出所有演藝相關工作，等同正式離開幕前，明年將推出的《Signal信號2》（第二個信號）恐怕會變成廢片一部。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
《怪奇物語》官方團隊突點名台灣！杜夫兄弟喊話：有望來台取景
娛樂中心／吳宜庭報導Netflix現象級影集《怪奇物語》（Stranger Things）迎來最終第五季，官方日前特別選在日本東京舉辦亞太區唯一的宣傳行程，吸引國際媒體齊聚。節目團隊不僅與四位主演芬恩·沃夫哈德（Finn Wolfhard）、蓋頓·馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、迦勒·麥羅林（Caleb McLaughlin）、諾亞·施納普（Noah Schnapp）面對面對談，也獨家訪問影集主創杜夫兄弟（The Duffer Brothers）。民視 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
Netflix拿下華納對中國市場有何影響？專家曝「這模式」讓Netflix間接受益
全球影視與串流媒體產業迎來歷史性時刻，美國串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 上周五 (5 日) 宣布以約 827 億美元 (含債務，總股權價值約 720 億美鉅亨網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
《格陵蘭雪女》深入北極浮冰區實拍 與獵熊素人演員飆戲
法國浪漫冒險電影《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）近日於法國上映，該片揉合劇情片及喜劇元素，描述特立獨行的北極探險家「柯琳莫赫」改變人生的一趟極地之旅，獲法國「解放報」盛讚是「一場充滿詩意深度的旅行喜劇」。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
劉品言重逢初戀告白「可以繼續嗎」 連晨翔反應超揪心
劉品言重逢初戀告白「可以繼續嗎」 連晨翔反應超揪心EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
娛樂透視／Disney+聚焦亞太軟實力 聯手日韓強項深掘創意沃土
華特迪士尼推出的國際串流平台Disney+ 自2021年起積極開發亞太原創內容，將重心放在日韓作品，繼2023年以《MOVING異能》掀熱潮後，今年再以《暴風圈》受矚目。迎接6週年的Disney+ 持續拓展多元類型與形式，從各式影集到實境秀，展現跨國合作與創意革新的企圖，讓亞太故事走向世界舞台。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
《親愛的X》結局放飛金裕貞？金永大金度勳雙男主死光光？洪宗玄神視角笑看一切？魔改漫畫反應兩極
魔改結局1：白雅珍成為文道赫的X白雅珍(金裕貞飾)一直以來的精神壓力是大的，雖然正常人不太清楚反社會人格能否理解旁人觀感、道德約束？是否有羞恥感？在韓劇中可清楚看到白雅珍壓力源，是來自自身想登峰造極卻不盡如意。白雅珍在師兄許仁康(黃寅燁飾)Marie Claire美麗佳人 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 1070
日職/曾放話輸台灣改當投手 辰己涼介FA乏人問津
日本職棒樂天金鷲12強球星辰己涼介行使自由球員權利後，至今落腳處未定，據日媒報導他至今尚未收到任何日職球團的正式報價，也沒任何球團傳出對他有興趣，處境相當尷尬。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5