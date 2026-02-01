衛星影像曝光 伊朗搶救遭美空襲的核原料

美聯社一月卅一日報導，根據新的衛星影像，去年六月遭美以轟炸的伊朗核設施出現新活動，在伊斯法罕及納坦茲兩處設施內的受損建築物已加蓋屋頂。這顯示伊朗當局可能試圖遮蔽外國衛星與國際原子能總署（ＩＡＥＡ）的監視和偵測，以搶救這些設施內殘存的任何核原料，但並不代表在重建核設施。

美國及以色列去年六月空襲伊朗三處核設施，納坦茲的在德黑蘭以南約二二○公里，包含地上與地下實驗室，是伊朗主要的濃縮鈾作業據點。伊斯法罕旨在生產鈾氣體，這種氣體會被送入離心機旋轉和加以純化。至於福爾多的核設施藏在山體深處。

美國衛星觀測公司「星球實驗室」影像顯示，伊朗當局自去年十二月起在納坦茲的受損設施上搭建屋頂，並在同月底前完成。對此，伊朗尚未公開證實；納坦茲的電力系統則似乎還沒復原。

伊斯法罕設施的東北角附近一處建築物上方，在一月上旬完成搭建類似屋頂的結構物。根據上述影像，伊斯法罕設施附近一座山體的兩條隧道入口已被填塞，這是預防敵方飛彈襲擊的措施；第三條隧道則似已清除土石，入口附近新建一組牆體，顯然旨在作為安全措施。

美國智庫科學與國際安全研究所（ＩＳＩＳ）專家勃克哈德說，這些新屋頂的目的應是回收任何殘留資產或瓦礫，同時不讓外界窺知他們到底從中取出些什麼。開源情報公司Janes的專家歐康納也說，此舉很可能是障眼法，而非修復或重建一個可用的結構物。

