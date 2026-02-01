衛星影像曝光 伊朗疑修復核設施

記者賴名倫／綜合報導

《以色列時報》1月31日報導，最新衛星影像顯示，伊朗已著手對去年遭美軍轟炸的納坦茲、伊斯法罕等兩處核設施進行若干修復，且不排除將嘗試回收核能材料；儘管美國總統川普暗示雙方可能達成協議，但此舉仍凸顯伊朗規避國際制裁意圖。

不排除規避衛星偵測、回收核能材料

報導引述美國商業公司「星球實驗室」影像資訊指出，位於伊朗首都德黑蘭南方約220公里的納坦茲，以及中部大城伊斯法罕近郊等兩處核設施，曾在去年6月遭美軍「午夜重鎚」行動空襲重創；但伊朗自去年12月起已展開部分修理作業，除可見廠區若干建築增建屋頂，伊斯法罕設施附近的地下隧道入口更分別遭到填塞，以及增建掩體；因此，專家也研判此舉雖無法斷定為修復相關設施，但也不排除伊朗試圖規避西方國家衛星偵測，以及新一波空襲威脅，同時讓工程人員進入內部評估受損狀況，甚至回收先前生產的濃縮鈾與相關核能材料。

美批准售以AH-64E 應對潛在威脅

此外，美國國防安全合作局（DSCA）則於1月30日宣布，國務院已分別批准向以色列出售30架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機與逾3千輛「聯合輕型戰術車輛」（JLTV）；其總價約值56億美元（約新臺幣1739億元），另同意向沙烏地阿拉伯出售約值90億美元的730枚「愛國者3型分段強化構形」（PAC-3 MSE）防空飛彈，有助提升兩國戰力、應對伊朗無人機、各式武器與大量彈道飛彈等潛在威脅。

相關報導還說，包括南部港市阿巴斯在內，伊朗1月31日也傳出多處地點發生爆炸，不過伊朗當局稍後強調，阿巴斯與另一處阿瓦士市的爆炸事件主因均為瓦斯外洩；而美國與以色列軍方也否認發動攻擊，暫時打消外界疑慮。值得注意的是，川普同日則透露仍持續與德黑蘭當局進行談判，並暗示「有可能達成協議」，緩解當前緊張關係。

伊朗納坦茲核設施受損建築近日增建屋頂，不排除用於遮蔽衛星偵測、並嘗試回收核能材料。（達志影像／美聯社）