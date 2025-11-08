衛星影像曝光「鳳凰颱風清晰眼壁」明升格強颱 體型覆蓋菲律賓！面積大如台灣數倍
直撲台灣！根據中央氣象屬與衛星雲圖資料，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海域，已出現清晰颱風眼。氣象專家指出，颱風將先登陸菲律賓呂宋島，通過後再北轉，可能對台灣東部及北部海域產生影響。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，鳳凰目前正持續增強，已達中度颱風中段，預計明天將升格為強烈颱風。
龐大體型 面積足以罩住菲律賓
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風體型龐大，環流整合需大量能量，面積相當於好幾個台灣大，甚至整個菲律賓都在其覆蓋範圍內。專家表示，這樣的颱風強度與規模都不容小覷，持續追蹤其路徑與強度變化十分重要。
接近台灣強度將減弱 模式仍有分歧
氣象粉專表示，鳳凰颱風在穿越菲律賓後，受到陸地摩擦與山脈影響，強度將明顯減弱，可能降為中颱或輕颱。然而，具體數值仍存在模式分歧，氣象局將持續監測颱風路徑與強度變化，提醒民眾保持警覺。
