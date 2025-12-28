衛星影像逮到！中國擴建核武生產鏈 準備全面軍備競賽

〔國際新聞中心／綜合報導〕華盛頓郵報28日報導，衛星影像分析顯示，中國正在擴建用於製造核彈頭關鍵組件的祕密設施網絡，並以全球最快的速度擴張其核武庫與生產鏈。專家警告，這些變化發生在北京加強「更快速報復能力」的背景下，意味著一旦發生核對峙，風險將大幅升高。

中國快速擴建武器生產設施之際，美國戰爭部(國防部)上週發布的一份報告顯示，自2024年以來，中國核彈頭的生產速度有所減緩，總數約600枚出頭，但仍可能在未來10年內突破1000枚。

美國總統川普日前在論及重啟美國核武試驗的計畫時表示，中國可能在5年內追上美國的核武能力。分析家指出，中國在可預見的未來，不太可能與美國約3700枚核彈頭的庫存規模相匹敵，但北京幾乎在其核武計畫的每一個環節所進行的劇烈變革，顯示解放軍正為一場全面軍備競賽做準備。

維也納反核組織「公開核網路」(ONN)與倫敦非營利機構「驗證研究、訓練與資訊中心」(VERTIC)獨家提供給華盛頓郵報的衛星影像與專家分析顯示，北京已大幅加快關鍵核彈頭生產設施的活動，自2021年以來，這波擴張可能顯著推升中國的核武野心。

相關建設包括對被認為負責設計與製造「鈽坑」(plutonium pit，核彈頭核心)的設施進行重大升級，以及生產用於引爆核反應之高爆炸藥的工廠。

中國軍事教材、內部刊物及軍方背景學者的文章進一步顯示，核武部隊正被置於更高的戒備狀態，並可能轉向「預警即發射」(launch-on-warning)態勢，也就是一旦偵測到飛彈攻擊，便立即準備反擊。分析家指出，相較於北京過去強調「遭受攻擊後再行報復」的戰略，這是一項重大轉變。

整體而言，這些變化顯示，北京正在發展更具彈性的彈藥與戰術，即使其核彈頭數量無法與美國匹敵，仍能對美國及其盟友構成威脅。

中國快速成長的核武庫仍是全球最不透明的軍備擴張黑洞之一，過去外界的注意力多半集中在自2021年起於北方偏遠沙漠地區出現的數百座飛彈發射井。但衛星影像顯示，與彈頭生產相關、較少受到關注的設施，也在發射井建設期間同步進行大規模升級，顯示中國在整個核武供應鏈上全面擴張。

分析人員透過比對解密政府文件、學術論文等資料，尋找具有爆炸測試艙、特殊化學品儲存設施等特徵的地點，並與世界其他類似設施進行比較，同時檢視中國相關設施的軍用車輛活動模式，據此追蹤這些基地。

在中國被認為正在建造的核彈頭中，核心是裂變材料(通常為武器級鈽)，製成球狀結構，即「鈽坑」，外圍包覆傳統高爆炸藥。當炸藥引爆時，會壓縮裂變核心，觸發連鎖反應，釋放巨大的核爆能量。

鈽坑與高爆炸藥組件的生產，可能分散在多個設施進行。自約2020年以來，這些設施與核試驗場及飛彈發射井同步擴張，包括位於四川省梓潼縣偏遠地區、生產引爆鈽坑所需高爆炸藥的主要基地，研究團隊辨識出一棟於去年完工、面積約43萬平方英尺的設施，評估其可能用於組裝、處理與準備核彈頭組件，並可能轉運至中國其他地點進行儲存與最終組裝。

中國主要的核試驗場—位於新疆羅布泊—近年也出現擴建，包括新的地下隧道與大型豎井，可能是在為重啟核試驗做準備。

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)研究中國核武計畫的專家趙通(Tong Zhao)指出，如果中國放棄其傳統的延後報復政策，轉向快速反應，將可能大幅提高誤解、過度反應，甚至意外爆發核戰的風險。

