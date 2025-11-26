衛星揭露東南亞 2400 礦場汙染 漁民歎「湄公河會哭泣」

位在泰緬邊界的湄公河支流「郭河」（Kok River），長年是清萊、清邁部分社區的生活命脈。但這條河如今因採礦污染嚴重，泰國政府在 2025 年 4 月直接下令禁止使用河水，農作無法灌溉、漁獲消失，民生大受衝擊，也讓居民情感受傷。有漁民形容，沒有河水，整個人彷彿被掏空。

「如果湄公河會說話，它會哭」

漁民 Sawat Kaewdam 說，如今的湄公河水位忽高忽低、魚群不見蹤影：「如果湄公河會說話，它會說它想哭。河會哭，我們也會哭。我剛才對著半條湄公河撒網，卻一條魚都沒有。」昔日「多少都抓得到」的景象，已成回不去的過去。

礦場廢水直接流入 化學物質滲進地下水

華府智庫「史汀生中心」分析師 Regan Kwan 指出，大量礦場把未經處理的廢水直接排回河川系統，沉積池中的化學物質也會滲入土壤，進入地下含水層。她表示，目前環境影響研究仍遠遠不足，但從現況來看，「這是一條被污染的河，而當地社區也被認為不再適合居住。」

東南亞逾 2400 處礦場 氰化物、汞恐正流入湄公河

史汀生中心利用衛星影像調查，發現整個東南亞有超過 2400 處礦場，其中大量為非法、未受監管。研究指出，從 366 處沖積礦、359 處堆浸礦到 77 處稀土礦，其廢水最終都流入湄公河流域，可能將氰化物、汞等致命物質帶入河川。

緬甸的薩爾溫江（Salween）、伊洛瓦底江（Irrawaddy）等主要河川的多條支流，也恐已出現嚴重污染。

養活 7000 萬人的河 如今也需要被救

湄公河是亞洲第三大河，養活超過 7000 萬人，更支撐當地農漁業出口。泰國科研單位採樣也發現，郭河水中出現稀土與金礦開採相關的「砷」及重稀土元素如鏑、鋱。

泰國政府表示，已成立三個新小組，負責國際協作、監控礦場環境衝擊，並確保替代水源。同時，緬甸礦場原料仍不斷被運往中國加工，而這些關鍵金屬的產能幾乎被中國壟斷，也與中美關稅戰緊密相關。