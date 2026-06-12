衛星照曝光伊朗51座軍事基地遭美軍轟炸 趁停火期間「復活」飛彈基地

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衛星影像顯示了3月1日位於伊朗伊斯法罕的一處飛彈基地。（美聯社）



英國廣播公司分析衛星影像發現，自美伊戰爭爆發以來，伊朗境內至少51處軍事基地受創，空軍基地、海軍設施及革命衛隊總部都被空襲，導致多架空軍戰機、軍艦以及彈道飛彈設施受損。即便如此，伊朗仍保有飛彈、無人機與小型快艇組成的「蚊子艦隊」等反擊能力。同時，德黑蘭也正利用停火空檔修復重要飛彈基地。

英國廣播公司事實查核（BBC Verify）分析衛星影像後發現，自美伊戰爭爆發以來，伊朗境內51處軍事基地遭到美國與以色列攻擊破壞，包括空軍基地、海軍設施，甚至連伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總部也沒逃過一劫。英國開源情報公司 詹氏（Janes）估計，伊朗境內共有197處軍事與革命衛隊基地。

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衛星影像顯示，超過10多個地點的跑道和軍機遭到攻擊。 在麥拉貝德國際機場（Mehrabad International Airport），3月7日的空襲摧毀該設施軍事區至少17架飛機；美國與以色列於4月2日至17日的攻擊，則至少擊中希拉茲空軍基地（Shiraz Airbase）13架飛機。





襲擊同時鎖定伊朗的軍艦艦隊。戰爭爆發初期，伊朗海軍總部阿巴斯海軍基地（Bandar Abbas Naval Base），有數艘船艦和建物在攻勢中受損；在科納拉克（Konarak）的海軍基地，也有多艘船艦嚴重損壞。

根據衛星影像，位於德黑蘭東郊的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍總部，以及革命衛隊總部遭到大範圍破壞。革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）3月底也在以色列軍事行動中遇襲身亡。

伊朗海空軍遭重創仍能反擊

伊朗海軍與空軍在這一連串攻擊中遭受沉重打擊，但德黑蘭至今仍有能力對美國及其區域盟友造成傷害。美國國際安全服務公司全球警衛（Global Guardian）的凡特屈（Zev Faintuch）說，「伊朗的自衛能力與其說是來自空軍等傳統軍力，不如說是源自其透過飛彈或無人機展開反擊的能力。」

伊朗曾利用廉價的小型無人機攻擊中東各地基礎設施，包括多處美軍基地，並長期向俄羅斯等盟友出口其「見證者」（Shahed）系列無人機。蘭德公共政策學院（RAND School of Public Policy）國家安全計畫主任柯恩（Raphael Cohen）表示，由小型快艇組成的「蚊子艦隊」讓伊朗得以在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）持續對美軍及商船構成威脅。

伊朗趁停火期搶修飛彈基地

儘管如此，一些影像顯示德黑蘭似乎正趁脆弱的停火期間，修復至少4處彈道飛彈基地。在大不里士（Tabriz）飛彈基地道路上的殘骸碎片，似乎已被清空。遭美以兩國空襲而損壞的隧道似乎已被重新挖開一條路來，影像中還可見疑似施工車輛及重型機具。

不過中東政策委員會（Middle East Policy Council）資深研究員包凱利（Kamran Bokhari）指出，伊朗早在戰前就已陷入經濟困境，這可能妨礙德黑蘭全面重建軍力。

另一方面，美軍攻勢同樣鎖定效忠伊朗神權政府的內部安全部隊，包括伊斯蘭革命衛隊據點，以及強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）的基地。衛星影像顯示，位於德黑蘭的巴斯杰指揮中心約於3月4日遭到空襲破壞，其旁邊一棟建築更在攻擊中被夷為平地。巴斯杰由革命衛隊掌控，經常被部署至街頭鎮壓異議人士與示威活動。

詹氏公司首席分析師史瑪特（Lewis Smart）表示，「幾乎可以確定，這些攻擊的主要目的在於創造更有利於政權更迭的條件，這是以色列的目標，而美國同樣有意推動但迫切程度較低。」