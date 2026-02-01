衛星照曝光！福建艦殲-35摺翼亮相 退將曝真正戰略目的

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

上月30日中國大陸航母福建艦結束為期20天的渤海演訓後，返回青島某軍港碼頭靠泊，而參與此次起降與駐艦訓練的艦載機數量，較先前略有增加，根據26日曝光的衛星照片顯示，其中包括3架殲-35戰機，且均以折疊機翼的狀態停放於甲板上，引發外界高度關注。對此，退役少將栗正傑31日就表示，此次福建艦前往渤海演訓後，最明顯的任務重點，就是驗證完成訓練的殲-35能否順利在艦上降落與部署。

栗正傑上月31日在中天節目《中天辣晚報》中分析指出，其實所有艦載機幾乎都具備折疊機翼設計，主因在於航母甲板與機庫空間有限，若機翼不折疊，將大幅限制可停放與調度的戰機數量。他表示，包括殲-15在內，折疊機翼後才能透過升降機上下甲板，而在非作戰期間，艦載機多半停放於下方機庫進行保養、維修與整備，真正作戰時才會由升降機送上甲板。

廣告 廣告

栗正傑進一步指出，福建艦配備三具升降機，其位置配置與調度效率，對整體戰力發揮具有關鍵影響。此次福建艦前往渤海演訓後，最明顯的任務重點，就是驗證完成訓練的殲-35能否順利在艦上降落與部署。同時，他也提到，遼寧艦母港位於遼寧港，此次雙航母同時部署在北方海域，對日本形成一定程度的軍事威懾。

栗正傑認為，從此次畫面可見，福建艦甲板上不僅能停放折疊狀態的殲-35，數量也同步增加，這代表殲-35距離正式成軍、形成戰力，已進入相當成熟的階段。

【看原文連結】