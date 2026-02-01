衛星照曝光！福建艦殲-35摺翼亮相 退將解構真正戰略意義

大陸航母福建艦於上個月（12月30日）結束為期20天的渤海演訓後，返回青島軍港碼頭靠泊。據指出，日前曝光的衛星照片顯示，其中包括3架殲-35戰機，以折疊機翼的狀態停放於甲板上，且參與此次起降與駐艦訓練的艦載機數量略有增加。對此，退役少將栗正傑31日研判，這代表距離正式成軍、形成戰力，已進入相當成熟的階段。

殲-35艦載戰鬥機從福建艦上電磁彈射起飛（新華社）

栗正傑12月31日在中天節目《中天辣晚報》分析指出，其實所有艦載機幾乎都具備折疊機翼設計，主因在於航母甲板與機庫（艦艙停放飛機處）空間有限，若機翼不折疊，將大幅限制可停放與調度的戰機數量。

他表示，包括殲-15在內，空警-600也一樣，因為折疊機翼後才能透過升降機上下甲板，而在非作戰期間，艦載機多半停放於下方機庫進行保養、維修與整備，真正作戰時才會由升降機送上甲板。

他指出，大家在評估航空母艦時，都會評估說它有幾具升降機，福建艦配備3具升降機，其位置配置與調度效率，對整體戰力發揮具有關鍵影響。所以如果有人說殲-35機翼不能折疊，那真的是「軍盲」，一點軍事常識都沒有。

栗正傑研判，此次福建艦前往渤海演訓後，甲板上又多了好幾架殲-35，最明顯的任務重點如先前所推測，就是驗證完成訓練的殲-35能否順利在艦上降落與部署。

退將栗正傑解析殲-35戰機。（中天新聞）

他說，同時，遼寧艦的母港在遼寧港，此次雙航母同時部署在北方海域，推測對日本形成一定程度的軍事威懾。

栗正傑加碼推測，最近還有一個很特殊的是，山東艦要進港了，很可能要更換新的甲板，或是做部分的修改，因為若是能做到A艦起飛、B艦降落，對整體戰力可產生「1+1>2」的效應。

栗正傑認為，從此次畫面可見，福建艦甲板上不僅能停放折疊狀態的殲-35，數量也同步增加，這代表殲-35距離正式成軍、形成戰力，已進入相當成熟的階段。至於有外傳殲-35可能會賣給巴基斯坦，他認為大陸的海空軍可能會優先滿足自己備戰的需求，有多的能力才可能賣給巴基斯坦。

