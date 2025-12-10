衛星監控形同虛設？高雄非法堆置廢棄物：Google地圖就看的到

高雄市市議員許采蓁、邱于軒批評，市府聲稱過去即有監測土地遭濫倒案件，但到今天上午仍有民眾陳情有廢棄物堆置，甚至不少案場「Google地圖就看的到」，質疑市府監測機制形同虛設。（邱于軒提供／任義宇高雄傳真）

高雄市議會今（10）日針對違反廢清法、土石採取法等「大峽谷、垃圾山」案件，由市府進行專案報告，市議員許采蓁、邱于軒批評，市府聲稱過去即有監測土地遭濫倒案件，但到今天上午仍有民眾陳情有廢棄物堆置，甚至不少案場「Google地圖就看的到」，質疑市府監測機制形同虛設。對此副市長林欽榮回應，會立即清除，並改善通報機制。

專案報告中許采蓁指出，今年1月中央環管署攜手南部5縣市，共構智慧圍籬防止廢棄物濫倒，卻接連爆發非法棄置案件，顯示政策完全沒用，此外在小港區大坪頂一處空地，從Google衛星地圖就可看到3年前有大量垃圾，3年過去不減反增。

高雄市議員許采蓁指小港區大坪頂一處空地，3年過去垃圾量不減反增，且「Google地圖就看的到」，顯示市府提出相關監測機制形同虛設。（翻攝照片／任義宇高雄傳真）

許采蓁怒批「Google地圖就看的到」，實際去現場勘查，也實際是有大量廢棄物在現場，市府稱與中央合作的衛星、空拍監控，毫無發揮功能，顯示市府提出相關監測機制形同虛設，讓高雄遭網友諷刺為「大峽谷、垃圾山」之都，市府團隊應感到羞恥。

對此林欽榮表示，會盡快派員前往釐清與清除，也承諾會與相關單位檢討相關通報機制，並秉持對國土破壞零容忍態度，確保土地永續利用。

邱于軒則於會中爆料，今日上午接獲民眾陳情，指西寮地區一處農地，在1年內陸續出現白色砂石堆置。林欽榮答詢指，該處所堆置物品，為106年廢清法修訂前所堆置的鐵礦砂，被判定為產品。

邱于軒不滿表示，這是1年內所堆置，與廢清法修法毫無相關，直批市府「你們一定查錯地方」。林欽榮則說，會請環保局查清後再回覆。

