衛星直擊抓到了! 中國疑培養民間影子艦隊 民船灘岸卸載與兩棲突擊車行進
[Newtalk新聞] 《路透社》報導，中國動員大批民用船舶投入兩棲登陸演習，衛星影像顯示貨船與滾裝渡輪直接在海灘卸載車輛，疑似正培育一支民用影子艦隊，演習於 8 月 17 日至 23 日間在廣東與界盛海灘一帶密集進行，多名台美軍事專家指出，這些畫面代表中國正推進具體的侵台準備。
《路透社》運用船舶追蹤數據與衛星影像，觀察到 12 艘民船於 8 月 17 日夜間陸續接近廣東沿岸，一艘貨船抵近海灘後發出信號，其餘船隻於六小時內相繼到達。隔日清晨，多艘貨船駛向沙灘並直接以自備坡道卸載車輛，影像中可見數輛車輛已停放在沙地，這些船隻不需港口即可卸載貨物，使其在登陸作戰中具高度彈性。
西側海域同時出現四艘船隻，與 2020 年代初曾短暫曝光、後被指疑有技術問題的自行式臨時碼頭系統相符，影像底部則看到疑似兩棲突擊車駛向岸邊，與過往自滾裝渡輪部署兵力的模式相同。據路透比對影像， 8 月 23 日下午所見，共至少 330 輛車輛出現在海灘及附近區域。
11 天後，習近平於北京主持紀念抗戰勝利 80 周年閱兵，檢閱兩棲突擊車等武器，雖未提及台灣，但控制台灣仍是北京核心目標，中國外交部強調台灣問題屬於中國內政，不容任何外力干涉；而台灣方面，國防部長顧立雄先前表示，持續監控中國滾裝船（roll-on/roll-off vessels）的軍事用途並已擬定因應計畫。
多名軍事專家指出，中國徵召民船的方式較前幾年更接近實戰，一名長期研究中國艦隊的美國前潛艦軍官表示，貨船直接在海灘卸載車輛是重大進展，代表第一波可投入更多重型車輛。中國龐大的造船產業生產大量甲板貨船，部分售價不到 300 萬美元，並於演習前集中在台州造船廠周邊。
今年夏天路透追蹤百餘艘曾參與演習或屬常態投入軍用的民船，依台美專家分析，使用大量小型民船可在更多位置實施登陸，並擾亂台灣防禦部署，前台灣參謀總長李喜明認為，衛星影像呈現中國正發展由民間支援的小型兩棲登陸艇，使多點小規模登陸成為可能。
此外，演習中再度出現舊型浮動碼頭，供大型貨船與渡輪靠泊，加速卸載補給，專家指出，此系統是為因應初期無法取得台灣港口或港口遭破壞的情況。影像顯示該系統於 3.5 小時內完成組裝與拆解，但天候與海象仍可能造成延誤。
部分台灣官員則認為，中國在實戰中使用大量民船幾乎無法避免遭擊沉，因此此次演習可能具有心理威嚇與認知作戰目的，中國軍事理論重視奇襲，多位專家指出，中國可能以軍演掩護突襲，以縮短台灣與其盟友反應時間。路透觀察到， 8 月演習結束後， 12 艘民船迅速離開界盛海灘附近海域，之後恢復民航航線。
