衛星看大陸霾害警告 鄭明典：1/20白天恐隨北風下來

今（17日）迎風面降雨漸增，西半部及馬祖局部霧。前氣象局長鄭明典昨（16日）發文稱，從目前風向來看，中國大陸霾害尚未到台灣，但20日白天有機會隨著北風而來，提醒大家多注意。

鄭明典在臉書發文，貼出一張衛星雲圖照，他解釋說，客觀數據上，大陸霾害有改善，但是冬季寒冷、穩定天氣，空氣品質還是很容易惡化，衛星上可以看得到趨勢。

鄭明典進一步表示，按照目前的風向來看，大陸霾害還不會到台灣來，不過到了20日白天，有可能隨北風下來，提醒大家多留意。

