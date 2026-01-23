衛星證據雪藏多年！川普重提新冠肺炎始末：當年屍袋早遍布武漢街頭

[Newtalk新聞] 美國總統川普(Donald J. Trump)在瑞士達沃斯論壇揭露驚人內幕！新冠疫情初期，武漢街頭隨處可見裝著遺體的屍袋。這段曾被北京隱瞞的慘狀，如今天被搬上國際舞台。川普在會議裡指出，美方透過衛星情報，早在疫情爆發之初就掌握當地異常死亡實況，證實美方第一時間就看見那些屍袋。





川普與世界經濟論壇(World Economic Forum)主席布倫德(Børge Brende)於１月21日對談時，原本在討論經濟風險，卻話題一轉，回憶起首任任期內的 COVID 浩劫。川普透露，當時他接獲通報必須緊盯情勢，因為中國發生了極度惡劣的事，尤其在特定的建築物周遭，武漢各地都堆滿了死者的遺骸。

儘管川普並未指名這棟大樓的詳細位置，但他向來堅信病毒起源於實驗室。他強調，美方的高空偵察衛星拍下武漢發生種種異狀，那些裝入屍袋的遺體清清楚楚，這一切正是全球苦難的起點。即便北京始終不認帳，白宮官方網站早在去年4月就已對外定調，實驗室外洩才是這場大瘟疫的實情。





而這份衛星報告印證了當年中國疫情爆發時，1名武漢民眾方斌曾錄下醫院在5分鐘內移出8具遺體的駭人畫面，隨後卻人間蒸發。曾在當地醫院服務的護士張宇更指出，最危急時，武漢每日約有3000人不幸往生，個別醫院單日死亡百人也是常態，但院方卻被要求在死亡證明上動手腳，嚴禁標註死因為肺炎。





直至2020年1月23日武漢無預警封城，川普政府隨即在同月31日首開先河發布中國旅遊禁令。對比當時美方的警戒，北京內部不斷消音，對外卻持續粉飾太平，向國際宣稱疫情情勢依然在掌握之中。

