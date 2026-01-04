衛星雲圖出現「台灣防護罩」！ 鄭明典揭2大原因

衛星雲圖顯示台灣周邊有很明顯的邊界，上空雲量明顯較少，宛如一層「台灣防護罩」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

清晨衛星雲圖出現特台灣四周被一圈雲氣包圍，但台灣上空雲量卻極少，就像被一層「台灣防護罩」護住，前氣象局長鄭明典解釋，這是與「陸風」和「氣流繞地形」有關。

鄭明典今（4）日上午在臉書分享衛星雲圖表示，台灣周邊可以清楚看到明顯的邊界，外側有雲，內側雲量極少，看起來就像有一股力量，把小積雲擋在外面。

鄭明典指出，造成這個現象的第一個原因是「陸風」，夜間輻射冷卻，陸地降溫，但海面溫度幾無變化。陸地上冷空氣密度高，海面上暖空氣密度低，於是底層冷空氣往海面移動，海面上的邊界，部分是陸風和原本海面空氣交會的地方。

廣告 廣告

鄭明典透露，第二個原因是「氣流繞地形」，因為大氣穩定，現在環境微弱的偏東風無法越山，於是繞地形流動，環境氣流在遇到地形障礙時，會在地形前堆積成小高壓區，後續氣流瘦小高壓區影響，在未接觸地形前就開始減速、轉向，減速轉向區域有小小的輻合作用，也會形成小積雲的邊界，因此看起來就像被一層「台灣防護罩」護住。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉 非官方數據暗示地緣衝突升級

超市外被要錢！他見老翁「挑食物1動作」鼻酸 網：看了好難過

白宮PO「上銬押解畫面」稱罪犯遊街 馬杜洛喊：新年快樂