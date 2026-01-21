衛星雲圖驚見明顯大面積雪地！北極冷高壓南下台灣急凍

鄭明典今(21)日PO出的衛星雲圖中，還可以看到明顯到北方有明顯的「雪地」。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 近日北極圈出現歷史罕見的超大冷高壓，可以說完全覆蓋整個西伯利亞地區，並持續往南外洩，導許多地方出現急凍天氣，甚至從鄭明典今(21)日PO出的衛星雲圖中，還可以看到明顯到北方有明顯的「雪地」。對此，氣象署表示，目前也持續的南下影響台灣，今天到明天清晨最冷，低溫下探至8度。

氣象署表示，目前冷空氣高壓在蒙古上空，逐漸往東南方移動影響台灣，預計今天到明天清晨最冷，北部及宜蘭低溫10至12度，局部地區不排除有8、9度，其他地區普遍都有12度以下；23日白天逐漸回溫，24日明顯回暖，但夜晚及清晨仍有東北季風影響，北部會略為降溫。

對此，鄭明典今日也在臉書上PO出衛星雲圖，可以看到北方有明顯的「雪地」。鄭明典進一步解釋，「在衛星影像中，雪和雲還是有點不一樣。」圖中圈起來的地方，除了高低雲外，後面的背景就是雪地，仔細看還可以發現城市及相連的公路網。

