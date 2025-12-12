衛武營偕玉山 藝術教育扎根校園 六校讀劇成果搬上舞台

台電副總蔡志孟（前排右）代表接受經濟部次長何晉滄頒獎。

衛武營國家藝術文化中心近日下午在表演廳舉辦【劇場藝術體驗教育計畫】一一四學年度上學期-讀劇發表會，這次發表在高市府教育局與玉山文教基金會的長期支持下，由新甲國小承辦，集結鳳山區五福國小、小港區桂林國小、三民區河堤國小、楠梓區楠梓國小、美濃區南隆國中及前鎮區瑞祥高中等六校、一百六十位師生齊聚一堂，將十二週的課程成果搬上舞台，透過聲音與肢體演繹《別緻時代》、《動物時代》與《煉愛時代》等劇本集中的作品，展現藝術教育扎根校園的豐碩成果。（見圖）

衛武營自二○一九年以來致力於將藝術帶入校園，並配合新課綱願景，精心打造一系列藝術教育課程；「劇場藝術體驗教育計畫」將場館資源轉化為學習素材，並攜手玉山文教基金會落實「教室即劇場」的理念，該計畫採雙軌推動，強調廣度的「體驗課程」與深度的「讀劇課程」。截至今年十一月止，該計畫累積四十八所國小、三十八所國中及三十六所高中參與，共六千三百五十一人次參加劇場體驗，期能降低學校接觸表演藝術的門檻，讓美感教育跨越地理限制。

位於美濃客家庄的南隆國中選讀鍾理和文學改編的〈同姓之瘟〉，學生分別演出華語與客語兩個版本，生動呈現客家文化中同姓婚姻的傳統掙扎；瑞祥高中則上演跨越時空的對話，選讀校友劉芷妤的作品〈嫦娥online〉，由學弟妹演繹學姊創作，探討青春期自我認同與性別議題。國小端的演出則展現了對生命議題的成熟思辨，楠梓國小與河堤國小不約而同觸碰了「離別」的課題，楠梓國小由張玉梅老師將班級熱衷的大隊接力經驗改寫為劇本〈跑道〉，並結合〈老鷹的兒子〉探討原民文化、喪親之痛與生活中「逃跑」的時刻；河堤國小學生則在排練〈如風之鳥〉和歐陽格格〈貓起來愛〉時，主動開啟關於死後世界的哲學思考。此外，充滿活力的桂林國小以〈回家〉一劇關注原住民族文化，五福國小則透過內容懸疑又富含趣味的〈惡魚〉探討媒體識讀。各校演出在教學藝術家的引導下，不僅是劇本朗讀，更是一場結合創意台詞與肢體的精彩展演。