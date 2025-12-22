衛武營元旦音樂會 天籟之聲中邁入2026

記者劉昕翊／綜合報導

迎接2026新年，衛武營國家藝術文化中心將以多元的音樂饗宴與民眾一同歡慶，將於1月1日14時30分在音樂廳舉行ABAO阿爆（阿仍仍）不插電音樂會《Nanguaq美好之音》；18時，戶外劇場連續第18年舉辦備受期待的「維也納愛樂新年音樂會－全球衛星直播」，由紐約大都會歌劇院音樂總監亞尼克．聶澤－賽金（Yannick NÉZET-SÉGUIN）首度出任指揮，邀請民眾在天籟之聲中邁入嶄新的一年。

衛武營表示，《Nanguaq美好之音》音樂會以最純粹的樂器與人聲交織，歌單不僅涵蓋ABAO阿爆（阿仍仍）母語創作曲改編、多族傳統古謠吟唱及新銳母語創作，強調「原住民的音樂就是一起的音樂」，同時特別邀請阿根廷籍爵士鋼琴家Musa明馬丁擔任音樂總監，攜手阿美／排灣族全能音樂家葉俊麟、魯凱族吉他手Ukusane杜志豪，組成3人編制樂隊，融合不同族群的音樂基因，創造出獨特的聲響美學；5位各具特長的原民歌手Arase 阿拉斯、Kivi、Makav真愛、Dremedreman曾妮、R.fu 所組成的吟唱歌隊，也將一同透過最純粹的聲音與音樂創作，為觀眾帶來深刻而溫暖的音樂體驗。

另外，「維也納愛樂元旦新年音樂會」自1939年舉辦至今，已成為全球樂迷迎接新年的重要傳統，曲目固定以史特勞斯家族成員的作品為主，並會在對其他知名作曲家具紀念意義的年份演出其作品，其中，膾炙人口的〈藍色多瑙河〉和極具互動性的〈拉德茨基進行曲〉更是每年的定番曲目，而首度執掌音樂會的亞尼克．聶澤－賽金，會與樂團激盪出何種火花，令人拭目以待。

此外，在音樂會直播開始前16時，衛武營特別邀請成立20週年的絲竹空爵士樂團在戶外劇場進行暖場演出，這群極具開創性的爵士樂和傳統器樂專業音樂家，將以西方爵士與東方國樂的碰撞，帶來嶄新的樂音感受。餘更多節目相關訊息，可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。

歌手ABAO阿爆（阿仍仍）將和一群傑出原民音樂家，以不插電形式在2026年元旦演出。（衛武營國家藝術文化中心提供）

維也納愛樂自1939年舉辦至今，已成為全球樂迷迎接新年的重要傳統。（Dieter Nagl攝影；衛武營國家藝術文化中心提供）

戶外劇場連續第18年舉辦備受期待的「維也納愛樂新年音樂會－全球衛星直播」，由紐約大都會歌劇院音樂總監亞尼克．聶澤－賽金（Yannick NÉZET-SÉGUIN）首度出任指揮。（Paola Kudacki攝影；衛武營國家藝術文化中心提供）