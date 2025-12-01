衛武營國家藝術文化中心公佈2026年上半年節目 逾30檔強檔

衛武營總監簡文彬公佈2026年「瘋迷24」音樂馬拉松系列，聚焦的是「音樂之父」巴赫。（圖：溫蘭魁攝）

新的一年即將到來，衛武營國家藝術文化中心公佈明年2026年上半年主辦節目，音樂、舞蹈、戲劇加起來共超過30檔強檔，其中最令古典樂迷期待的「瘋迷24」系列，明年聚焦的是「音樂之父」巴赫。（溫蘭魁報導）

衛武營國家藝術文化中心公佈的2026年上半年自辦節目，獨家品牌依舊有「衛武營小時光」、「大玩樂家」、「瘋迷24」以及「衛武營國際音樂節」，其中，「大玩樂家」致敬的台灣作曲家是華語流行音樂傳奇陳志遠，將由衛武營總監簡文彬指揮，攜手金曲歌后曹雅雯與國立臺灣交響樂團，以磅礡的交響樂重新詮釋《留不住的故事》、《永遠不回頭》以及《跟著感覺走》等跨世代金曲。

令古典樂瘋狂的「瘋迷24」系列，2026年聚焦的是「音樂之父」巴赫，衛武營總監簡文彬表示，連續24小時不間斷的「瘋迷24巴赫」音樂馬拉松，將首度以多元曲風改編「翻玩」巴赫：「在這個巴赫的瘋迷24小時之內呢，我們會聽到從最純粹的古樂器的演奏到現代樂器演奏、合奏、室內樂，最特別的是我們同樣有爵士樂的演奏，另外還有國樂的演繹、還有電音版的巴赫。」

另外，「瘋迷PLUS」則是以輕歌劇之父奧芬巴赫晚年遺作《霍夫曼的故事》為題，舉辦歌劇音樂會。

剛獲得第36屆金曲獎最佳原住民語專輯獎及最佳編曲人獎的戴曉君，將參與「衛武營小時光」演出。（圖：溫蘭魁攝）

音樂系列不能少的還有元旦當天的維也納愛樂新年音樂會全球衛星直播、「衛武營小時光」系列以及4月登場的衛武營國際音樂節，這次同樣是由韓國旅歐作曲家陳銀淑出任藝術總監，10天內將推出9檔節目與活動，涵蓋交響、獨奏、協奏、雙鋼琴、獨唱與科技藝術。

簡文彬表示，衛武營自2018年10月開館以來，自詡為眾人的藝術中心，致力打開劇場的大門，截至今年10月底，入館人次累積超過1373萬人次，觀賞室內演出的觀眾也超過217萬人次。