衛武營奧芬巴哈歌劇「霍夫曼的故事」 尹馨當說書人

（中央社記者林巧璉高雄5日電）衛武營國家藝術文化中心將於13日推出奧芬巴哈歌劇「霍夫曼的故事」音樂會，由衛武營藝術總監簡文彬指揮，並與國內聲樂家與演員尹馨跨界合作，為年度節目「瘋迷24巴赫」暖身。

衛武營今天透過新聞稿表示，奧芬巴哈素有輕歌劇之父之稱，「霍夫曼的故事」是他在晚年傾力想完成的大型歌劇作品，後來也成為他的遺作，留下「木偶之歌」、「船歌」等經典曲目。音樂會將於葡萄園式音樂廳登場，透過音樂與說書形式，呈現德國作家霍夫曼筆下結合幻想與人性的愛情寓言。

衛武營說明，為了完整呈現這部怪誕鉅作，此次演出由簡文彬指揮，邀請對位室內樂團與高雄室內合唱團助陣，並率領台灣聲樂界一時之選的歌手齊登台。其中花腔女高音蔣啟真將挑戰一人分飾4角，從花腔技巧繁複的機器木偶奧林琵雅、淒美抒情的歌女安東妮亞，到戲劇張力十足的交際花茱莉葉塔及史黛拉，用天籟花腔勾勒出奧芬巴哈對理想情人的各種想像。

劇中靈魂人物霍夫曼由男高音王典擔綱，他將與化身繆思女神的女中音翁若珮精彩對戲，向觀眾娓娓道來三段奇妙又哀傷的戀愛寓言。男中音丁一憲則以深沉厚實的嗓音畫龍點睛，穿梭於4個反派角色之間，展現精湛的聲音變換技巧。同台更匯集了王郁馨、林義偉、羅俊穎、廖宇盟和張殷齊等國內頂尖聲樂家，攜手呈現奧芬巴哈筆下的奇幻世界。

此外，衛武營也邀請金鐘獎與台北電影節雙料影后尹馨擔任說書人。她曾於電視劇「你的孩子不是你的孩子」展現精湛演技，此次她將以現代視角切入這段百年前的故事，透過深具感染力的聲音演技，為觀眾拆解劇中的情感糾葛。

簡文彬說，相信有了這位「影后級說書人」引領，即使是首次接觸歌劇的觀眾也能輕鬆跨越時空隔閡，深刻體會霍夫曼筆下那令人戰慄又著迷的寓言。（編輯：李淑華）1150205