衛武營小時光系列 2026上半年6檔療癒心靈

記者黃朝琴／綜合報導

2026「衛武營小時光」系列上半年菜單今（17）日揭曉，為鐵粉們推出6檔獨家節目，邀你搭乘小週末療癒夜班車，類型包羅萬象，黃金陣容充滿活力，從原民天籟、獨立流行、演歌雙享、喜劇彈唱、深情獨角戲到客家民謠新編，各有不同族群觀眾支持，希望撫慰大家疲憊的心。

衛武營國家藝文中心表示，「衛武營小時光系列」是週間充電放鬆的首選品牌節目，每個月其中一個週三晚上8時於表演廳登場，喜劇團體令人捧腹大笑、嘴角失守，音樂歌手與樂團，多元自由曲風令人陶醉，各有不同族群觀眾支持，創新戲曲結合歌舞，以輕鬆藝術小品，獻上療癒系節目，讓你腦袋休眠拋開紛亂，與不同的藝術相遇，給自己60分鐘為日常生活補充滿滿元氣。

戴曉君《尋走VAIVAIK：揹著月琴唱到世界》1月14日登場，由榮獲第36屆金曲獎「最佳原住民語專輯獎」與「最佳編曲人獎」雙料大獎的戴曉君Sauljaljui獻藝。她揹著月琴從恆春半島出發，走過世界不同的土地、語言與文化，把旅途裡的相遇用母語寫成歌，並融入世界民族音樂元素，與世界對話。此次演出特別邀請漂流出口樂團女主唱布妲菈・碧海Putad Pihay，以魔幻嗓音作為嘉賓登場，與戴曉君共鳴，譜出跨越疆界的音樂能量。

VH樂團不插電演出《Every Journey Leads Me Home－不趕路》2月11日接力登場，透過站牌、月台、候機室等旅行場景的描繪，訴說路途中的意外與相遇，傳達「無所謂繞路，更不必趕路」的人生哲學。該團多次入圍金曲獎最佳演唱組合、素有「出口系」樂團之稱，由主唱咖咖、吉他手易祺組成，擅長融合民謠、電子、取樣與搖滾元素，打造出兼具詩意美感及強烈情感張力的作品，不僅是聽眾的情緒出口，更是華語樂壇不可忽視的存在。

僻室 House Peace《吳靜依－過溝》3月18日登場，來自嘉義演歌雙棲的吳靜依首次以完整編制樂團（Full Band）在衛武營亮相，以嘉義縣太保市過溝里為名，透過一位返鄉里民站在村莊水溝邊的意象開展，結合傳統戲曲、創作音樂和現代劇場元素，生動刻劃遊子在異鄉與故鄉間的拉扯，並透過吳靜依細膩的演繹，拾起跨越和放下的勇氣。該場演出更特別邀請戲曲演員吳奕萱擔任嘉賓，引領觀眾一同跨越那道心中的邊界，重溫回家的路。

怡岑《音樂小精靈的歡樂咒語》4月22日登場，自封為「喜劇圈泰勒絲」的音樂喜劇小精靈怡岑接棒施展魔法，她擅長將生活中觀察到的渣男故事、水逆衰事與職場無奈，轉化為一首首讓人笑中帶淚的「歪歌」。此次演出將集結她歷年來最受歡迎的喜劇彈唱作品，以一把吉他搭配手繪漫畫獨樹一格的表演方式，把那些難以言說的瑣碎與荒謬，化為全場捧腹大笑的樂章，成為上班族最佳的「週三解憂劑」，邀請觀眾一起在笑聲中噴淚釋放，讓卡住的生活重新轉動。

宮能安《地球人遇見小王子》時光陪伴版5月20日登場，演員宮能安將帶來感動無數人的透過深情的獨角戲，運用光影、聲音、物件與戲劇扮演，。讓《小王子》書中的經典語句，放進此時此地的生活場景中，象徵「我愛你」的日子。「最重要的事物，用眼睛是看不見的。」這句亙古箴言，對照著被數字、效率與成就感支配的現代生活，期望藉由現代視角，邀請觀眾走進劇場，在對話中找尋答案，遇見心中的小王子，也重逢那個純真且懂得愛的自己。

山狗大後生樂團《來自土地的聲音》6月10日登場，該團榮獲金曲獎最佳客語專輯獎肯定，1997年成軍以來，已發表15張創作專輯，始終堅持以創新語彙傳承文化。此次演出從客家傳統民謠出發結合當代音樂的繽紛多樣，以標準爵士樂節奏樂隊形式詮釋，在輕盈的搖擺律動中，將深厚的土地情感化為都會夜晚的微醺樂章。

