「衛武營小時光」 6檔節目撫慰心靈

記者黃朝琴／綜合報導

2026「衛武營小時光」系列上半年菜單昨日揭曉，推出6檔獨家節目，邀民眾搭乘小週末療癒夜班車，類型包羅萬象，黃金陣容充滿活力，從原民天籟、獨立流行、演歌雙享、喜劇彈唱、深情獨角戲到客家民謠新編，各有不同族群觀眾支持，撫慰大家疲憊的心。

衛武營國家藝文中心表示，「衛武營小時光」系列是週間充電放鬆的首選品牌節目，每個月其中一個週三晚上8時於表演廳登場，喜劇團體令人捧腹大笑、嘴角失守，音樂歌手與樂團，多元自由曲風令人陶醉，各有不同族群觀眾支持，創新戲曲結合歌舞，以輕鬆藝術小品，獻上療癒系節目，讓你腦袋休眠拋開紛亂，與不同的藝術相遇，給自己60分鐘為日常生活補充滿滿元氣。

戴曉君《尋走VAIVAIK：揹著月琴唱到世界》1月14日登場，特別邀請漂流出口樂團女主唱布妲菈・碧海Putad Pihay與戴曉君共鳴，譜出跨越疆界的音樂能量。

VH樂團不插電演出《Every Journey Leads Me Home—不趕路》2月11日接力登場，透過站牌、月臺、候機室等旅行場景的描繪，傳達「無所謂繞路，更不必趕路」的人生哲學。

僻室House Peace《吳靜依—過溝》3月18日登場，以嘉義縣太保市過溝里為名，透過一位返鄉里民站在村莊水溝邊的意象開展，結合傳統戲曲、創作音樂和現代劇場元素，生動刻劃遊子在異鄉與故鄉間的拉扯。

怡岑《音樂小精靈的歡樂咒語》4月22日登場，集結她歷年來最受歡迎的喜劇彈唱作品，以一把吉他搭配手繪漫畫獨樹一格的表演方式，把那些難以言說的瑣碎與荒謬，化為全場捧腹大笑的樂章。

宮能安《地球人遇見小王子》時光陪伴版5月20日登場，演員宮能安將透過深情的獨角戲，感動無數人。

山狗大後生樂團《來自土地的聲音》6月10日登場，演出從客家傳統民謠出發結合當代音樂的繽紛多樣，以標準爵士樂節奏樂隊形式詮釋，將深厚的土地情感化為都會夜晚的微醺樂章。