衛武營推馬戲平台 解鎖想像力邊界

（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄衛武營國家藝術文化中心將於5至14日推出2年一度的「馬戲平台」，邀請所有年齡層的民眾走進來，解鎖想像力的邊界，體驗馬戲藝術並感受身體與空間流動的無限可能。

衛武營今天宣布，「馬戲平台」明天開跑，衛武營營運副總監黃國威說，活動包括廳院和衛武營西碼頭的售票節目，戶外榕樹廣場的免費演出，甚至還有豐富的周邊體驗活動，邀請所有年齡層的民眾走進來，解鎖想像力的邊界，體驗馬戲藝術並感受身體與空間流動的無限可能。

廣告 廣告

「2025衛武營馬戲平台」策展人耿一偉表示，衛武營馬戲平台自2016年創辦以來，始終朝向國際對話、連結在地觀眾與支持新創作等3大核心目標前進。

耿一偉說，這個週末除了榕樹廣場將呈獻4檔精彩的免費節目，拉近與大眾距離，同時也推出了2檔深度的國際共製節目，下個週末也將把澳洲瑟卡馬戲團帶進台灣。

衛武營說明，售票節目包括克萊蒙．達贊＆魔人神手製造所「勞動狂想」、創造焦點&YUCK Circus女馬系列「Bed Trip」、澳洲瑟卡馬戲團 「Humans 2.0」。 此外，戶外也有精采免費活動，包括繩行者柯重賢「凝視！」、莊維安「封．將軍記」、紳士瘋「紳士的瘋狂世界」、日本白蘆筍雜耍團「Oi Oi」。（編輯：龍柏安）1141204