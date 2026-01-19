衛武營攜手勞力士開啟合作關係 促進臺灣與世界共振藝文能量

衛武營國家藝術文化中心正式宣布與國際鐘錶品牌勞力士啟動合作夥伴關係，期許促成國際藝術大師與在地藝術舞台間的高層次交流。透過多元的藝術實踐，在當代語境下重新詮釋經典與傳統，延續對藝術卓越的追求，並成為跨越時間的文化資產。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營自啟用以來，致力於體現「眾人的藝術中心」之願景，從深耕歌劇、舞蹈與傳統戲曲，不僅是為了守護文化根基，更是為了在當代語境中尋求突破；而勞力士對於卓越品質的追求與永恆傳承的信念，與衛武營的發展策略高度契合，期許透過雙方的合作，能讓臺灣獨特的文化創意力獲得肯定，並在國際藝壇的舞台上展現光芒。

此次衛武營與勞力士的合作也體現在引進世界級藝術家來臺的承諾，衛武營將於3月21日迎來假聲男高音雅庫布•約瑟夫•奧林斯基(Jakub Józef Orliński)，與金蘋果古樂團同台演出音樂會《超越》，為臺灣觀眾帶來與世界同步的視聽饗宴。