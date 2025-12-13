衛武營攜手玉山文教基金會 前進校園深耕藝術教育

記者劉昕翊／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心日前在表演廳舉辦「劇場藝術體驗教育計畫」114學年度上學期讀劇發表會，集結鳳山區五福國小、小港區桂林國小、三民區河堤國小等6校、160位師生齊聚一堂，將12週的課程成果搬上舞臺，透過聲音與肢體演繹《別緻時代》、《動物時代》與《煉愛時代》等劇本集中的作品，展現藝術教育扎根校園的豐碩成果。

衛武營自2019年以來致力於將藝術帶入校園，並配合新課綱願景，精心打造一系列藝術教育課程。「劇場藝術體驗教育計畫」將場館資源轉化為學習素材，並攜手玉山文教基金會，落實「教室即劇場」的理念，計畫採雙軌推動，強調廣度的「體驗課程」與深度的「讀劇課程」，截至114年11月止，共6351人次參加劇場體驗。

在衛武營教學藝術家周書正、黃琦勝、黃雅嫻、魏子斌、薛嘉沂及陳韋龍的帶領下，這學期「讀劇課程」第13週成果發表日前登場，學生從劇本選讀討論、劇本改編到自信站上表演廳舞臺，展現驚人的創造力與議題思辨能力，其中，位於美濃客家庄的南隆國中，選讀鍾理和文學改編的〈同姓之瘟〉，學生分別演出華語與客語2個版本，生動呈現客家文化中同姓婚姻的傳統掙扎；瑞祥高中則上演跨越時空的對話，選讀校友劉芷妤的作品〈嫦娥online〉，由學弟妹演繹學姊創作，探討青春期自我認同與性別議題。

另外，國小端的演出則展現對生命議題的成熟思辨，例如，楠梓國小由老師張玉梅將班級熱衷的大隊接力經驗改寫為劇本〈跑道〉，並結合〈老鷹的兒子〉探討原民文化、喪親之痛與生活中「逃跑」的時刻；河堤國小學生則在排練〈如風之鳥〉和歐陽格格〈貓起來愛〉時，主動開啟關於死後世界的哲學思考。各校演出在教學藝術家的引導下，不僅是劇本朗讀，更是一場結合創意臺詞與肢體的精采展演。衛武營國家藝術文化中心表示，未來將持續優化體驗內容，期盼帶給青年學子更多元、豐富的藝術體驗，陪伴其在未來的生命舞臺上自信發光。

衛武營國家藝術文化中心日前在表演廳舉辦「劇場藝術體驗教育計畫」114學年度上學期讀劇發表會，6校、160位師生演繹生命與文化故事。（衛武營國家藝術文化中心提供）