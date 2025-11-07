衛武營攜手臺灣音樂館舉辦特展及音樂會 紀念音樂巨擘馬水龍
衛武營國家藝術文化中心與國立傳統藝術中心臺灣音樂館攜手合作，於「臺灣作曲家系列」中聚焦逝世10週年的作曲大師馬水龍，將於12月7日舉辦《孕育於山海之間》紀念音樂會，並自即日起至12月7日在衛武營藝術迴廊規劃「看見音樂聽見畫」特展，向當代音樂大師致敬。
衛武營節目經理王昭驊表示，馬水龍老師的作品不僅展現臺灣的土地芬芳與人文底蘊，更以其獨特的語彙與西方技法對話，樹立臺灣當代音樂的標竿，衛武營很榮幸能透過此次的系列活動，向臺灣音樂大師致敬，讓更多人聽見、看見馬水龍老師的非凡成就。
馬水龍老師畢生致力將東方傳統音樂精隨融入西方作曲技巧，並堅持從臺灣聲音出發，創造濃厚的臺灣本土色彩音樂，使臺灣音樂特色風格走向全世界，讓世界聽見臺灣，同時深耕音樂教育領域，為臺灣音樂發展寫下光輝篇章。
