衛武營歲末壓軸 12/19～21芭蕾舞劇《遇見胡桃鉗的女孩》

衛武營《遇見胡桃鉗的女孩》第三部曲12月19日至12月21日在衛武營戲劇院登場。（圖：衛武營國家藝術文化中心提供）

衛武營國家藝術文化中心歲末壓軸，歷時3年精心製作的《遇見胡桃鉗的女孩》芭蕾舞劇計畫，最終章第三部曲12月19日到21日將在衛武營戲劇院精彩登場。（溫蘭魁報導）

音樂芭蕾舞劇《遇見胡桃鉗的女孩三部曲》是以「看見最好的自己」為題，由高雄出身的編舞家葉名樺擔任編舞與編劇：「從一開始我就是設定一個台灣的小女孩在長大，那也就是我試圖把過去經典和現在放在一起，希望現在的觀眾來看200年前的小說、好幾百年前的舞劇，他還是會有全新的感覺。」

欣賞芭蕾舞，舞者身上的芭蕾舞衣也是注目焦點，這次負責芭蕾舞衣設計的是曾經以服裝設計獲得國家文藝獎的林璟如：「對服裝的要求是很嚴謹的，除了合身之外，我覺得最考驗耐心的是它下面有一層一層的紗，那個紗是剪下來以後要抽皺褶，抽完以後要把它全部燙扁掉。」

衛武營3樓樹冠大廳西側露台縮小版的胡桃鉗芭蕾舞衣特展。（圖：溫蘭魁攝）

《遇見胡桃鉗的女孩》前2年都在衛武營音樂廳演出，今年則是移到較大的戲劇院。

除了芭蕾舞劇，即日起在衛武營3樓的樹冠大廳西側露台還有縮小版的胡桃鉗芭蕾舞衣特展，這是林璟如與國立臺北藝術大學劇場設計學系同學合作的「芭蕾舞衣設計與製作計畫」成果展，民眾來欣賞芭蕾舞劇《遇見胡桃鉗的女孩》，別忘了也來看看學生們精心製作的芭蕾舞衣。