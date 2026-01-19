衛武營獲勞力士青睞 合作啟動國際連結

衛武營國家藝術文化中心今天(19日)正式宣布，與享譽全球的瑞士鐘錶品牌勞力士建立合作夥伴關係。勞力士長年支持國際頂尖藝術機構與音樂家，此次選擇與衛武營合作，象徵台灣表演藝術場館正式進入其全球藝術網絡，也凸顯衛武營在藝術製作、策展與國際連結上的成熟實力。

勞力士的藝術合作版圖遍及世界多座指標性場館，包括米蘭斯卡拉歌劇院、倫敦皇家芭蕾暨歌劇院、紐約大都會歌劇院、巴黎國家歌劇院，以及布宜諾斯艾利斯的哥倫布劇院等；同時也長期支持薩爾斯堡音樂節、聖靈降臨節音樂節：此外，勞力士也支持世界頂尖樂團之一—維也納愛樂（Vienna Philharmonic），並以其無與倫比的新年音樂會與仲夏夜音樂會聞名全球。衛武營此次雀屏中選，顯示其藝術定位與國際高度逐步接軌。

衛武營藝術總監簡文彬表示，勞力士對卓越品質的長期投入，與衛武營發展策略極為契合。透過合作，期盼讓台灣多元而獨特的文化創意獲得肯定，並在國際藝壇的舞台上展現獨特的光芒。

勞力士台灣分公司總經理林人和表示，表演藝術能跨越界限，凝聚社群，激發對話，透過這次合作，可說開啟創意與文化交流的新機會，並持續為在地與國際觀眾帶來更豐富的文化體驗。

衛武營進一步指出，合作將落實於實際節目內容。今年3月21日，當代最受矚目的假聲男高音之一雅庫布・約瑟夫・奧林斯基（Jakub Józef Orliński）將登上衛武營舞台。他自2025年起擔任勞力士代言人，以精湛技巧與強烈舞台魅力風靡國際，這次將攜手金蘋果古樂團（Il Pomo d’Oro）帶來音樂會《超越》（Beyond），為雙方合作揭開序幕，為台灣觀眾帶來與世界同步的視聽饗宴。(編輯：楊翎)

勞力士與衛武營建立合作夥伴關係，今年3 月 21 日將迎來來當今最受矚目的假聲男高音之一雅庫布・約瑟夫・奧林斯基（Jakub Józef Orliński）音樂會。(衛武營提供)