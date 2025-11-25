衛武營獻「遇見胡桃鉗的女孩」最終章與特展

▲歷時三年精心製作的「遇見胡桃鉗的女孩」芭蕾舞劇計畫，即將於12/19－12/21在衛武營戲劇院呈獻最終章《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩 三部曲》。（圖／衛武營提供）

[NOWnews今日新聞] 衛武營國家藝術文化中心迎來歲末壓軸鉅獻，歷時三年精心製作的「遇見胡桃鉗的女孩」芭蕾舞劇計畫，即將於12/19－12/21在衛武營戲劇院呈獻最終章《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩 三部曲》，三部曲以〈看見最好的自己〉為題，也同步推出特展，完整呈獻三年計畫的創作軌跡。

《遇見胡桃鉗的女孩》系列由高雄出身的舞蹈家葉名樺擔任編舞與編劇。葉名樺表示，這三年的旅程，就像是陪著劇中的小女孩一起長大。從首部曲的摸索、二部曲的周遊列國，到第三部曲以「看見最好的自己」為題。故事中的女孩已然長成初入社會的少女，將深刻探討她如何在現實壓力與芭蕾夢想間徘徊，映照出臺灣當代成年舞者所共有的掙扎與努力，並帶著勇氣持續在冒險中迎來蛻變。這份蛻變的感動，也巧妙地藏在製作中。

▲「編織成長的風景：遇見胡桃鉗的女孩特展」即日起在樹冠大廳西側露台展出。（圖／衛武營提供）

這部集結專業藝術能量與藝術推廣的壓軸之作，由指揮家張尹芳帶領臺灣獨立音樂家呈獻柴可夫斯基的經典樂章，並集結多位經公開甄選的優秀舞者擔綱演出。製作顧問由舞蹈家周書毅擔任，藝術及服裝製作顧問則邀來國家文藝獎得主林璟如，共同打造這場視覺與聽覺的極致饗宴。

林璟如顧問領軍的精湛服裝工藝，正是「編織成長的風景：遇見胡桃鉗的女孩特展」的核心。特展從11/25起在樹冠大廳西側露台將一直展出到2026年1/11，完整呈獻了衛武營與林璟如顧問、國立臺北藝術大學劇場設計學系合作的「芭蕾舞衣設計與製作計畫」成果，透過大師級技藝傳承培育新生代設計人才。展覽規劃〈冒險工坊〉還原舞衣工作室製作場景、〈勇氣舞台〉精選舞衣模型搭配設計師與舞者訪談、〈成長之樹〉集結創作手稿與幕後花絮三大展區，邀請觀眾近距離欣賞全手工製作的繁複細節，親身見證編舞家、舞者與服裝設計團隊如何開啟這趟由胡桃鉗展開的奇幻交織。更多節目與展覽訊息，可至衛武營官網查詢。

