衛武營與勞力士結盟 與史卡拉歌劇院同步發展

（中央社記者趙靜瑜台北21日電）瑞士鐘錶品牌勞力士多年來贊助米蘭史卡拉歌劇院、倫敦皇家芭蕾暨歌劇院等知名劇院，今年宣布與衛武營國家藝術文化中心合作。這也是勞力士首次支持台灣的表演藝術中心。

過去衛武營曾經邀請勞力士代言人傳奇男高音尤納斯・考夫曼（Jonas Kaufmann）造訪，今年3月衛武營將邀請假聲男高音雅庫布・約瑟夫・奧林斯基（Jakub Józef Orliński）開唱，他從2025年起擔任勞力士代言人，也為雙方合作揭開序幕。

廣告 廣告

衛武營藝術總監簡文彬透過衛武營新聞稿表示，衛武營自2018年啟用以來，便致力展現「眾人的藝術中心」的願景，「勞力士對於卓越品質的極致追求與永恆傳承的信念，與衛武營的發展策略極為契合。」

勞力士台灣分公司總經理林人和表示，透過夥伴關係，雙方將持續為在地與國際觀眾帶來更豐富的文化體驗。

勞力士多年來與紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）、巴黎國家歌劇院（Opéra national de Paris）、布宜諾斯艾利斯的哥倫布劇院（Teatro Colón）等合作，也支持薩爾斯堡音樂節（Salzburg Festival）、聖靈降臨節音樂節（Whitsun Festival）以及維也納愛樂（Vienna Philharmonic）等。（編輯：李亨山）1150121