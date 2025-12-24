《衛武營藝企學》將藝術帶進學校 為學生注入歡笑與能量。(衛武營提供)

衛武營藝術總監簡文彬(左)與明陽中學涂志宏校長(右)合照。(衛武營提供)

衛武營國家藝術文化中心《衛武營藝企學》計畫首度走出場館，於高雄市燕巢區明陽中學規劃FOCASA馬戲團《潘朵拉的盒子》精彩演出，用歡笑與驚嘆聲打破高牆內的嚴肅氛圍，為正處於人生十字路口的少年們帶來溫暖與希望。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營自2018年開館以來，致力於讓表演藝術觸及各個年齡層，此次《衛武營藝企學》計畫，首度將表演帶出場館，讓藝術主動走入學校與社區。簡文彬總監也強調，藝術其實並不遙遠，期盼透過演出，讓大家擁有一個覺得「心情變好」的瞬間，並從中獲得新的感受與能量。

明陽中學作為一所少年矯正學校，校長涂志宏形容其為「國家對少年的最後一份溫柔」。這裡的學生雖然有著破碎的過去，但校方致力於透過教育與關懷，引導他們理解人生雖不能重來，卻有千千萬萬種走法。涂志宏校長也相信學生能從表演者對身體極限的追求中，投射自己，並體會到挑戰背後靠的是毅力與不斷的鍛鍊。