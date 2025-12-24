【衛武營藝企學】首度走出場館跨越高牆 為明陽中學注入希望與歡笑

衛武營國家藝術文化中心致力於推動藝術平權，讓藝術的種子灑落在社會的每一個角落，繼超過十一萬名師生透過「衛武營藝企學」計畫走進劇場後，衛武營近日首度將該計畫帶出場館，跨越三道安全門，走進位於高雄燕巢的明陽中學；這次特別規劃FOCASA馬戲團帶來寓意深遠的《潘朵拉的盒子》，在六十分鐘的精彩演出中，用歡笑與驚嘆聲打破了高牆內的嚴肅氛圍，為這群正處於人生十字路口的少年們帶來溫暖與希望。(見圖)

衛武營今(廿四)日說明，演出當天，FOCASA馬戲團以《潘朵拉的盒子》為題，演繹希臘神話中雖釋放出災難與痛苦，卻將最重要的「希望」留在盒子裡的故事。舞台上演員們精湛的技藝與幽默的互動，讓原本拘謹的學生們逐漸卸下心防。明陽中學學務處主任感動地分享，過去的入校活動學生表現都比較拘謹，但這次透過馬戲的節目設計與氣氛營造，從學生頻頻發出的驚嘆聲和歡呼聲，我感到很感動。希望透過這樣的演出，讓他們情緒能有正確的出口。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營自二○一八年開館以來，便致力於讓表演藝術觸及各個年齡層，透過【衛武營藝企學】計畫，我們過去七年邀請了超過十一萬名師生走進劇院，這次我們將表演帶出場館，讓藝術主動走入學校與社區；這次來到明陽中學，他特別以演出意象勉勵在場師生，就讓我們一起走進這片FOCASA馬戲團為我們營造的森林，透過構思、幻想、營造屬於自己的宇宙，打開《潘朵拉的盒子》，讓身懷絕技的小精靈幫我們抵擋災難、痛苦及禍害。簡文彬強調，藝術其實並不遙遠，期盼透過這場演出，讓大家擁有一個覺得「心情變好」的瞬間，並從中獲得新的感受與能量。

明陽中學作為一所少年矯正學校，被校長涂志宏形容為「國家對少年的最後一份溫柔」。這裡的學生雖然有著破碎的過去，但校方致力於透過教育與關懷，引導他們理解人生雖不能重來，卻有千千萬萬種走法。涂志宏校長同時勉勵同學們，這是馬戲類演出第一次入校，傳統馬戲常以動物演出或奇人異士展示，但當代馬戲轉為以「人」為核心，展現力量、平衡與團隊合作。他相信學生能從表演者對身體極限的追求中，投射自己，並體會到挑戰背後靠的是毅力與不斷的鍛鍊。

這次【衛武營藝企學】走出衛武營，走進擁有嚴格安檢與圍籬的明陽中學，不僅是一場單純的演出，更是一次心靈的交流；衛武營期盼透過這樣的活動，讓藝術成為支持這群少年轉變的力量，正如簡文彬總監所言，將「希望」留在圍牆內，讓每一位曾迷途的少年都能感受到來自社會的關懷與藝術的能量。

衛武營也預告，明年【衛武營藝企學】計畫將持續擴大影響力，前進離島澎湖，讓更多學子能零距離感受藝術的美好。