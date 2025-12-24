「衛武營藝企學」首進少年矯正學校 《潘朵拉的盒子》在明陽中學打開希望

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】衛武營國家藝術文化中心持續推動藝術平權，【衛武營藝企學】計畫今年首度走出場館，將表演藝術帶進校園與社區。本月5日，衛武營跨越嚴格安檢，走進位於高雄燕巢的明陽中學，特別邀請 FOCASA 馬戲團演出《潘朵拉的盒子》，以歡笑與驚嘆聲為校園注入溫暖與希望。

▲衛武營藝術總監簡文彬(左)與明陽中學涂志宏校長(右)合照。

衛武營藝術總監簡文彬表示，自2018年開館以來，衛武營透過【藝企學】計畫已邀請超過11萬名師生走進劇院，此次首度將演出帶出場館，讓藝術主動走向孩子與社會。他期盼透過《潘朵拉的盒子》的意象，鼓勵師生在想像與創造中，為自己的人生打開新的可能，並在藝術中找到「心情變好」與重新出發的力量。

明陽中學校長涂志宏指出，學校被視為「國家對少年的最後一份溫柔」，此次也是校內首次迎來馬戲類型演出。不同於傳統以動物或奇觀為主的表演，當代馬戲以「人」為核心，展現力量、平衡與團隊合作精神，期盼學生能從表演者挑戰極限的過程中，投射自身，體會毅力與持續鍛鍊的重要。

▲【衛武營藝企學】首度走出場館跨越高牆，FOCASA馬戲團《潘朵拉的盒子》為明陽中學注入希望與歡笑。

演出過程中，FOCASA 馬戲團以精湛技藝與幽默互動，逐步打開學生心防，現場掌聲與歡呼聲不斷。校方表示，這場演出不僅為學生帶來情緒抒發的出口，也讓他們感受到來自社會的關懷與支持。

衛武營表示，此次【藝企學】走進明陽中學，不僅是一場藝術演出，更是一場跨越高牆的心靈交流。未來計畫將持續擴大影響力，明年前進澎湖等地，讓更多學子能零距離感受藝術的美好，讓「希望」透過藝術在不同角落持續發芽。（圖╱衛武營國家藝術文化中心提供）