衛武營迎馬年 雙廳開放、市集同慶

記者劉昕翊／綜合報導

2026馬年腳步近，衛武營國家藝術文化中心昨日公布新春期間一系列精采活動，17日大年初一將開門迎客，陸續以喜氣洋洋的龍獅戰鼓團、太鼓演出迎春，推出限定版雙廳院探索與導覽，以及「馬上發財」市集，19日則在公視+和YouTube公視網路直播頻道，進行電視首播花露露舞臺劇《搶救魔幻飛船》。

衛武營歌劇院、音樂廳2大廳院新春期間特別開放，17、18日推出限定版雙廳院探索參觀，可近距離欣賞葡萄園式音樂廳的壯麗與歌劇院的宏偉，感受國際級場館建築美學；19至21日則有限定版雙廳院導覽，由專業導覽老師深入解說廳院設計巧思與舞臺背後的故事。

戶外演出19日下午在北廣場，由高雄兩廣龍獅戰鼓團帶來《醒獅祥龍賀新春》；20、21日下午旭太鼓在戶外劇場接力登場，以《萬馬奔騰 旭日東昇》傳遞充滿希望的新春新氣象。

19至21日推出充滿年味的「馬上發財」新春市集，呼應「馬」年生肖主題，北廣場將化身為熱鬧的走春據點，不僅有琳瑯滿目的年節選物，3樓樹冠大廳更設置「萬馬奔FUN」搖搖馬裝置，將成為孩子們的快樂坐騎與打卡熱點；「駿馬奔騰 拓印趣／駿馬迎光造型蠟燭」則提供優惠價格，讓民眾體驗春聯金粉拓印和造型蠟燭組合。

另有春節期間不可或缺的試手氣活動，「金馬迎春 紅包抽抽樂」消費滿額即可參加；「驚喜福袋」888元限量發售，有機會抽中Yogibo沙發等大獎，開春之際就能把財氣與福氣帶回家。

衛武營國家藝術文化中心戶外演出，由高雄兩廣龍獅戰鼓團帶來《醒獅祥龍賀新春》。圖為去年高雄兩廣龍獅戰鼓團表演。（衛武營國家藝術文化中心提供）