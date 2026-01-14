衛武營連結國際與在地 年中推出「映象荷蘭」音樂會

鹿特丹愛樂管絃樂團將第3度訪臺，將由鹿特丹愛樂史上最年輕的首席指揮拉哈夫·沙尼（Lahav SHANI）領軍(攝影：Guido Pijper，衛武營國家藝術文化中心提供)

衛武營國家藝術文化中心表示，自2019年首度與鹿特丹愛樂管絃樂團（Rotterdam Philharmonic Orchestra）攜手合作後，建立深厚情誼。衛武營今年6月12到14日將第三度迎接這支世界頂尖樂團，獨家呈獻「映象荷蘭」拉哈夫．沙尼＆鹿特丹愛樂管絃樂團音樂會。此次演出由樂團史上最年輕的首席指揮拉哈夫．沙尼（Lahav SHANI）親自領軍，更特別攜手臺灣小提琴家黃俊文與臺灣抒情女高音蕭涵，透過連續三天不同卡司與曲目安排的音樂饗宴，展現衛武營連結國際與在地的強大能量。

鹿特丹愛樂管絃樂團成立於1918年，以戲劇張力與細膩層次兼具的音樂風格聞名全球，本次三度登上衛武營音樂廳，帶來三場曲目橫跨古典、浪漫至20世紀的演出。首夜6月12日由荀白克晚期浪漫風格的代表作《昇華之夜》揭開序幕，以情緒張力十足的絃樂編制，描繪愛的包容與光輝。下半場則呈現馬勒的《G大調第四號交響曲》，第四樂章《天國的生活》將邀請到臺灣抒情女高音蕭涵擔綱獨唱，詠唱出孩童眼中的天堂綺想。

6月13日(週六)的演出，沙尼將展現其作為鋼琴家與指揮家的雙重魅力，將親自挑戰「自彈自指」蕭斯塔科維契的《F大調第二號鋼琴協奏曲》，觀眾將親眼見證沙尼在鋼琴家與指揮家間自由切換的完美融合。同場演出也將帶來荷蘭作曲家瓦格納（Johan WAGENAAR）的《大鼻子情聖》序曲，以此呼應「映象荷蘭」主題，呈現來自樂團故鄉荷蘭的獨特風格；下半場則以布拉姆斯（Johannes BRAHMS）溫暖明朗的《D大調第二號交響曲》作結，為觀眾帶來如田園般的寧靜與生機。

6月14日(週日)午後的最終場，將由貝多芬（Ludwig van BEETHOVEN）的兩部作品畫下句點。享譽國際的臺灣小提琴家黃俊文將再度與鹿特丹愛樂合作，演繹素有「小提琴協奏曲之王」稱號的《D大調小提琴協奏曲》，展現其細膩大器的魅力。而音樂會壓軸則由貝多芬降E大調第三號交響曲《英雄》收尾，這部被視為古典樂派邁向浪漫樂派關鍵之作，將為觀眾帶來深刻的藝術體驗與精神共鳴。