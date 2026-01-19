衛武營、勞力士啟動合作關係

衛武營國家藝術文化中心昨（十九）日正式宣布，與享譽全球的瑞士鐘錶品牌勞力士啟動合作夥伴關係，勞力士將成為衛武營的專屬鐘錶合作夥伴（Official Timepiece），此一重要里程碑，象徵衛武營躋身國際頂尖的文化場館之列。

這次合作代表對藝術能量的深耕與拓展，合作核心在於促成國際藝術大師與在地藝術舞台之間的高層次交流，透過多元的藝術實踐-包含衛武營具代表性的旗艦歌劇製作，該合作計畫將在當代語境下重新詮釋經典與傳統，讓對藝術卓越的追求得以延續，並成為跨越時間的文化資產。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營自二○一八年啟用以來，便致力於體現「眾人的藝術中心」之願景，我們深耕歌劇、舞蹈與傳統戲曲，不僅是為了守護文化根基，更是為了在當代語境中尋求突破；勞力士對於卓越品質的極致追求與「永恆傳承」的堅定信念，與衛武營的發展策略極為契合。透過雙方合作，我們期許能讓臺灣獨特的文化創意力獲得肯定，並在國際藝壇的舞台上展現獨特的光芒。

勞力士臺灣分公司總經理林人和指出，透過這次合作，我們不僅禮讚傳統，也開啟創意與文化交流的新機會；表演藝術能跨越界限、凝聚社群、激發對話，藉由此夥伴關係，衛武營與勞力士再次重申我們的承諾：「持續為在地與國際觀眾帶來更豐富的文化體驗」。

該合作也體現在引進世界級藝術家來台的承諾，過去，勞力士代言人如傳奇男高音尤納斯‧考夫曼（Jonas Kaufmann）便曾在衛武營留下深刻足跡；這段非凡對話的第一章，將於三月廿一日揭開序幕。衛武營將迎來當今最受矚目的假聲男高音之一雅庫布‧約瑟夫‧奧林斯基，他自二○二五年起擔任勞力士代言人，以精湛技巧與舞台魅力風靡全球。這次他將與實力強勁的金蘋果古樂團（Il Pomod’Oro）同台，帶來音樂會《超越》（Beyond），這場演出將為雙方的合作揭開璀璨序幕，為臺灣觀眾帶來與世界同步的視聽饗宴。