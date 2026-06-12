衛武營《勞動狂想》前進捷克 臺灣舞者限地改編完美演出

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《勞動狂想》團隊於伊赫拉瓦 DIOD 劇院進行作品排練。（駐捷克代表處文化組提供）

臺法合製作品《勞動狂想》在伊赫拉瓦改編及演出，舞者王筑樺（左）、陳品霓（右）。（駐捷克代表處文化組提供）

由文化部駐捷克代表處文化組推動，衛武營國家藝術文化中心出品的臺法合製作品《勞動狂想》（BRUT），在6月5日至11日赴捷克伊赫拉瓦（Jihlava）參與KoresponDance表演藝術節，完成限地改編、排練、演出及交流活動。這也是臺灣表演藝術首次受邀參與捷克KoresponDance表演藝術節，為臺捷當代表演藝術交流寫下新的里程碑。

《勞動狂想》由法國馬戲藝術家Clément Dazin擔任編導，是2025年衛武營馬戲平台節目。作品以「慢馬戲」（slow circus）美學為基礎，結合馬戲與舞蹈語彙，將卸貨碼頭、儲物吊艙與後台工作動線等勞動現場，轉化為具有節奏與張力的表演語言，聚焦勞動、權力、宰制與服從等關係。

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導演Clément Dazin表示，這次在伊赫拉瓦具有歷史記憶的公共場域演出，現地留有昔日猶太會堂遭納粹摧毀後的遺跡，也使作品所觸及的勞動、身體、權力、壓迫與集體記憶等議題，在捷克場域產生新的回應。Clément Dazin指出，公共空間是人們共同生活、交流與思考民主價值的重要場所，這次限地改編讓作品在不同歷史與文化脈絡中，激盪出新的對話。

此次前往演出的藝術家包括陳品霓、王筑樺、郭建宏、王弈樺及曹哲，皆為活躍於臺灣當代表演藝術領域的專業表演者，長期投入舞蹈、馬戲、肢體訓練與跨域創作，團隊赴捷期間，延續作品自衛武營場域出發的創作精神，依據捷克伊赫拉瓦在地空間條件進行限地改編，透過數日排練與現地調整，將作品原本回應劇場後台與工作動線的創作概念，轉化至捷克藝術節現場。

文化部表示，近年持續支持臺灣表演藝術團隊參與歐洲重要藝術節與專業平台，透過作品演出、藝術家交流及在地合作，已逐漸建立臺灣藝文於中東歐地區品牌性。KoresponDance表演藝術節由捷克SE.S.TA編舞發展中心（Centre for Choreographic Development SE.S.TA）主辦，長期聚焦當代舞蹈、肢體劇場與新馬戲，並以場域特定創作為重要策展特色。