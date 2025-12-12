衛武營×玉山文教基金會深耕校園藝術教育 六校160師生登台呈現讀劇成果

▲六校讀劇發表會登場160位師生演繹生命與文化故事。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】衛武營國家藝術文化中心於12月11日在表演廳舉辦「劇場藝術體驗教育計畫」114學年度上學期讀劇發表會，在高雄市教育局與玉山文教基金會支持下，由新甲國小承辦，集結六校、160位師生以聲音與肢體呈現《別緻時代》、《動物時代》、《煉愛時代》等作品，展現12週課程成果。

▲五福國小則透過內容懸疑又富含趣味的〈惡魚〉探討媒體識讀。

衛武營自2019年推動藝術進入校園，以「教室即劇場」理念打造體驗與讀劇雙軌課程，將場館資源轉化為教學素材。截至114年11月，已有122校、逾6,300人次參與，大幅降低學校接觸表演藝術的門檻。

讀劇課程由教師與衛武營教學藝術家共同備課，從發聲、肢體到議題探討，讓學生逐步理解戲劇本質，並以正式演出作為學習驗收。本次發表由教學藝術家周書正、黃琦勝、黃雅嫻、魏子斌、薛嘉沂與陳韋龍帶領，成果亮眼。

▲充滿活力的桂林國小以〈回家〉一劇關注原住民族文化。（圖片來源╱攝影帽子，衛武營國家藝術文化中心提供）

六校風格各具特色：南隆國中以鍾理和〈同姓之瘟〉呈現華語與客語版本，帶出同姓婚姻的文化掙扎。瑞祥高中演出校友劉芷妤作品〈嫦娥online〉，探討青春認同與性別議題，楠梓國小以〈跑道〉與〈老鷹的兒子〉談原民文化、離別與成長、河堤國小透過〈如風之鳥〉與〈貓起來愛〉引發對生命與死亡的哲思、桂林國小以〈回家〉聚焦原住民族文化、五福國小以懸疑趣味的〈惡魚〉切入媒體識讀。

各校不僅朗讀劇本，更以創意台詞與肢體展演呈現議題思辨與藝術能量。衛武營表示，將持續與玉山文教基金會攜手，讓藝術教育在校園深度扎根，陪伴孩子在生命舞台上自信發光。（圖片來源╱攝影：帽子 衛武營國家藝術文化中心提供)