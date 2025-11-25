衛武營《遇見胡桃鉗的女孩》 完整呈獻創作軌跡

記者黃朝琴／綜合報導

衛武營主辦《遇見胡桃鉗的女孩》音樂芭蕾劇場第3部曲，12月19至21日溫暖登場，以「看見最好的自己」為題，高雄出身的舞蹈家葉名樺擔任編舞與編劇，同步推出「編織成長的風景」特展，完整呈獻3年計畫創作軌跡，緊扣舞劇「冒險、勇氣、成長」的核心，邀觀眾看演出也走進展場，共同見證這段「編織成長」的感動歷程。

衛武營藝術總監簡文彬表示，2023年啟動《遇見胡桃鉗的女孩》芭蕾舞劇計畫，集結臺灣創作人才，灌溉芭蕾產業旅程，將歐洲百年經典《胡桃鉗》與臺灣孩子的成長經歷融合，今年迎來最終章第3部曲，為橫跨3年計畫拼上最關鍵的一塊拼圖。另外，「編織成長的風景」特展即起至明年1月11日，在衛武營樹冠大廳西側露台免費開放參觀，完整呈現編舞家、舞者、服裝設計團隊共創歷程，邀請民眾感受這份充滿冒險、勇氣與成長的感動。

葉名樺表示，《遇見胡桃鉗的女孩》芭蕾舞劇計畫3年旅程，就像陪著劇中的小女孩一起長大，從首部曲的摸索、二部曲的周遊列國，到第三部曲以「看見最好的自己」為題，故事中的女孩已然長成初入社會的少女，將深刻探討她如何在現實壓力與芭蕾夢想間徘徊，映照出臺灣當代成年舞者所共有的掙扎與努力，並帶著勇氣持續在冒險中迎來蛻變。

衛武營表示，《遇見胡桃鉗的女孩》3部曲是集結藝術能量與推廣的作品，由舞蹈家周書毅擔任製作顧問，指揮家張尹芳帶領臺灣獨立音樂家，呈獻柴可夫斯基的經典樂章，並集結多位經公開甄選的優秀舞者擔綱演出。另外，邀請鳳山區鳳西國小與大寮區永芳國小的48位學童，透過合唱團指導黃湘君、舞蹈老師江婕希指導，分別登上戲劇院舞台，上半場結束前合唱〈雪花〉，以純真歌聲見證藝術的感動。

藝術及服裝製作顧問，則邀請國家文藝獎得主林璟如擔任，共同打造視聽覺極致饗宴。林璟如領軍的精湛服裝工藝，也是「編織成長的風景」特展的核心，完整呈獻衛武營與林璟如、北藝大劇場設計系合作的「芭蕾舞衣設計與製作計畫」成果，透過大師級技藝傳承培育新生代設計人才。

該展覽規劃「冒險工坊」還原舞衣工作室製作場景、「勇氣舞台」精選舞衣模型搭配設計師與舞者訪談、「成長之樹」集結創作手稿與幕後花絮3大展區，邀請觀眾近距離欣賞全手工製作的繁複細節，親身見證編舞家、舞者與服裝設計團隊如何開啟這趟由「胡桃鉗」展開的奇幻交織。

《遇見胡桃鉗的女孩》音樂芭蕾劇場第3部曲，呈獻柴可夫斯基的經典樂章，並集結多位公開甄選舞者擔綱演出。（衛武營提供）

《遇見胡桃鉗的女孩》音樂芭蕾劇場第3部曲，將歐洲百年經典《胡桃鉗》與臺灣孩子的成長經歷融合。（衛武營提供）

衛武營主辦《遇見胡桃鉗的女孩》音樂芭蕾劇場第3部曲，製作團隊大合照。（衛武營提供）

「編織成長的風景：遇見胡桃鉗的女孩」特展，「成長之樹」主題展區。（衛武營提供）

「編織成長的風景：遇見胡桃鉗的女孩」特展，「冒險工坊」主題展區。（衛武營提供）

「編織成長的風景：遇見胡桃鉗的女孩」特展，「勇氣舞台」主題展區。（衛武營提供）

「編織成長的風景：遇見胡桃鉗的女孩」特展，設有互動裝置，歡迎民眾來體驗換上芭雷舞裝的樂趣。（衛武營提供）