衛武營《關不掉的耳朵》 南臺灣唯一場次不容錯過

二○二五年雲門舞集藝術總監鄭宗龍以全新跨國共製舞作《關不掉的耳朵》展開全臺巡演，最終站將於今(十五)、十六日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院震撼登場；該作品從「聲音」出發，以舞者的身體捕捉世界微小而不斷變動的振動，甫首演即獲高度評價，更吸引許多觀眾二刷、三刷。(見圖)

衛武營今(十五)日說明，該作品由國家兩廳院與法國國立鳳凰劇院（Le Phenix scene nationale Valenciennes）共同製作，是鄭宗龍繼《十三聲》、《定光》等作品後，再次深入探問「聲音與身體」關係的重要創作；《關不掉的耳朵》全長六十五分鐘，如同一部不受鏡頭框架限制的電影在劇場中展開。

金馬獎執委會執行長聞天祥觀賞後表示，《關不掉的耳朵》讓我想到德國電影大師文溫德斯（Wim WENDERS）所執導《我的完美日常》，是我看過聲音元素最豐富、也最有趣的作品。舞台意象隨著聲音時而沉靜、時而奔放，可以是水墨的留白，也可以如動畫般鮮明多變，使觀眾彷彿置身由聲音打造的詩意影像之中。

編舞家鄭宗龍指出，《關不掉的耳朵》中「聲音不是背景，而是看不見的第十三位舞者」，作品以聲響主導節奏、推動身體，聲音像鏡頭般剪接、跳切，也牽引觀眾的呼吸與感受；十二位雲門舞者則將無形的聲波轉化為具象的身體語彙，讓「聲音如何成為動作」在舞台上被看見。聲音設計由坎城影展與金馬獎得主、臺灣電影聲音設計大師杜篤之，以及其子杜均堂共同打造，採用五.一聲道環繞，先前場次已獲得極高評價。

《關不掉的耳朵》也讓劇院空間成為創作的一部分，由於沒有布幕，舞台後方的建築量體與側臺空間將完整呈現，每座劇院都為作品帶來獨特的光線與距離感；本週末登場的衛武營歌劇院，以白色為基底的舞台牆面、寬闊縱深與全臺最優異的聲學條件著稱，無論視覺或聽覺，都將使《關不掉的耳朵》在高雄呈現出獨特且極具辨識度的樣貌。

除杜篤之及杜均堂外，作品更集結跨界夢幻陣容：法國作曲家艾斯特班‧費南德茲（Esteban Fernandez）擔綱音樂創作，藝術家吳耿禎統籌舞台視覺，並與雷射藝術家張方禹、燈光設計沈柏宏與服裝設計陳劭彥共同打造整體美學。聲音與光線在舞台上交織成層次豐富的景象，不僅深化作品的感官經驗，也讓觀眾沉入《關不掉的耳朵》以身體與聲音共同建構的魔幻世界。

更多雲門舞集《關不掉的耳朵》節目訊息，請至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。