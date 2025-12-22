衛武營「Nanguaq美好之音」 元旦賞天籟迎新年

記者劉昕翊／綜合報導

迎接2026新年，衛武營國家藝術文化中心將於1月1日14時30分，在音樂廳舉行ABAO阿爆（阿仍仍）不插電音樂會「Nanguaq美好之音」；18時，戶外劇場連續第18年舉辦備受期待的「維也納愛樂新年音樂會─全球衛星直播」，邀民眾在天籟之聲中邁入嶄新的一年。

衛武營表示，「Nanguaq美好之音」音樂會以最純粹的樂器與人聲交織，歌單涵蓋ABAO阿爆（阿仍仍）母語創作曲改編、多族傳統古謠吟唱及新銳母語創作，強調「原住民的音樂就是一起的音樂」，同時特邀阿根廷籍爵士鋼琴家Musa明馬丁擔任音樂總監，攜手阿美／排灣族全能音樂家葉俊麟、魯凱族吉他手Ukusane杜志豪，組成3人編制樂隊，融合不同族群的音樂基因，創造出獨特聲響美學；5位各具特長的原民歌手Arase 阿拉斯、Kivi、Makav真愛、Dremedreman曾妮、R.fu 所組成的吟唱歌隊，也將一同透過最純粹的聲音與音樂創作，帶來深刻而溫暖的音樂體驗。

廣告 廣告

另已成為全球樂迷迎接新年的重要傳統的「維也納愛樂元旦新年音樂會」，曲目固定以史特勞斯家族成員作品為主，膾炙人口的〈藍色多瑙河〉和極具互動性的〈拉德茨基進行曲〉更是每年的定番曲目。音樂會直播開始前的16時，衛武營則邀絲竹空爵士樂團在戶外劇場進行暖場演出，帶來嶄新感受。

歌手ABAO阿爆（阿仍仍）將和一群傑出原民音樂家，以不插電形式在2026年元旦演出。（衛武營國家藝術文化中心提供）