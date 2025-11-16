衛武營2026上半年強檔節目 會員早鳥75折開搶

記者劉昕翊／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心今（17）日公布2026年上半年主辦節目逾30檔節目，不僅「衛武營小時光」、「大玩樂家」、「瘋迷24」、「衛武營國際音樂節」將再掀熱潮，戲劇及舞蹈等豐富作品，也邀請觀眾齊聚劇場共襄盛舉。上半年主辦節目早鳥票於11月24日中午12時起，衛武營會員享75折優惠，一般民眾則可於12月1日起搶購8折票券，相關早鳥優惠至12月8日12時截止。

衛武營持續深化「眾人的藝術中心」使命，致力將藝術融入眾人生活，藝術總監簡文彬表示，衛武營自2018年10月開館以來，截自今年10月31日止，入館人次累積超過1373萬人次，在藝術學習推廣方面也不遺餘力，希望讓藝術成為每個人生活中的養分，2026上半年延續這份初心，透過「衛武營小時光」、「大玩樂家」、「瘋迷24」、「衛武營國際音樂節」等獨家品牌的深化，以及跨國作品的引進，串聯起在地能量與國際視野。

其中，新春期間將有一系列精采活動，包含，大年初三衛武營邀請高雄兩廣龍獅戰鼓團熱鬧喧天的《醒獅祥龍賀新春》演出，以磅礴鼓聲、氣勢龍舞與靈動獅舞，為金馬年揭開序幕；初四及初五，戶外劇場則由在地南臺灣旭太鼓團隊帶來《萬馬奔騰旭日東昇》的磅礡氣勢，用激昂的節奏喚醒初春，預示馬到成功，敲響祝福迎接新年。

另外，「音樂系列」，2026年元旦，衛武營將迎來第18年「2026維也納愛樂新年音樂會－全球衛星直播」，晚間在戶外劇場舉行，由紐約大都會歌劇院藝術總監亞尼克．聶澤－賽金（Yannick NÉZET－SÉGUIN）首次擔綱指揮，臺灣觀眾可與世界各地聽眾同步聆賞來自維也納的黃金之聲。「戲劇&新創意系列」名門「萬作之會」掌門人野村萬齋將三度登臺衛武營戲劇院，領銜帶來《狂言劇場》。

衛武營2026年上半年主辦節目早鳥優惠，會員自11月24日中午12時至12月8日中午12時止，購票享75折；一般民眾自12月1日中午12時至12月8日中午12時止購票享8折，上述優惠恕不適用於大玩樂家5、「衛武營小時光」系列、《瘋迷24 巴赫》、合辦節目、協辦節目。

此外，衛武營2026年下半年還有更多精采作品，除旗艦歌劇《遊唱詩人》，巴伐利亞廣播交響樂團將再訪衛武營，還有「花露露的童樂節」、「衛武營爵士週」、「衛武營管風琴音樂節」、同黨劇團《父親母親》、唱歌集《爬上頂樓看月亮》音樂劇、「臺灣舞蹈平台」、衛武營芭蕾舞劇《遇見胡桃鉗的女孩》等許多不容錯過的節目。

衛武營國家藝術文化中心今日公布2026年上半年主辦節目逾30檔節目，包含，大玩樂家5-《陳志遠＆簡文彬＆曹雅雯跨樂衛武營音樂會》。（衛武營國家藝術文化中心提供）

名門「萬作之會」掌門人野村萬齋將三度登臺衛武營戲劇院，領銜帶來《狂言劇場》。（衛武營國家藝術文化中心提供）