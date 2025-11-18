衛武營2026上半年節目曝光 野村萬齋、鹿特丹愛樂又回來了

衛武營國家藝術文化中心公布2026年上半年亮點節目，戲劇、舞蹈到古典音樂都陣容堅強。其中，日本「萬作之會」掌門人野村萬齋將第三度登上衛武營戲劇院，鹿特丹愛樂管絃樂團也將於明年6月三度訪台，在衛武營獨家帶來3場音樂會，並與台灣小提琴家黃俊文再續琴緣！

衛武營表示，2026上半年國際焦點節目包括假聲男高音奧林斯基(Jakub Józef Orliński)、野村萬齋《狂言名門萬作之會》、舞蹈界搖滾巨星侯非胥・謝克特(Hofesh Shechter)現代舞團，以及再度來台的鹿特丹愛樂管絃樂團。這些國際團隊將與包括蒂摩爾古薪舞集巴魯．瑪迪霖《排彎動物園》、「一代宗師─彭修文紀念音樂會」、盜火劇團《熊出沒的森林》等在地製作，共同呈現超過30檔節目。

廣告 廣告

每週三固定推出的「衛武營小時光」，1月將由甫獲第36屆金曲獎「最佳原住民語專輯獎」及「最佳編曲人獎」的戴曉君領銜，演出《尋走VAIVAIK：揹著月琴唱到世界》。之後還有「出口系樂團」、僻室House Peace、喜劇泰勒絲怡岑、宮能安單人演說劇場，以及山狗大後生樂團詠唱《來自土地的聲音》等節目陸續接棒。

跨界品牌「大玩樂家」部分，今年則向華語流行音樂重要作曲家陳志遠致敬。由衛武營藝術總監簡文彬指揮，攜手金曲歌后曹雅雯與國立台灣交響樂團，以交響編制重新詮釋〈留不住的故事〉、〈永遠不回頭〉、〈跟著感覺走〉等金曲，展現古典與流行融合的全新魅力。

邁入第五年的「瘋迷」系列，2026年聚焦「音樂之父」巴赫。衛武營將於3月14日下午5點至3月15日下午5點舉辦24小時不間斷的《瘋迷24巴赫》音樂馬拉松，今年首次以多元曲風改編巴赫經典，邀請觀眾從薩克斯風重奏、國樂、電子音樂等不同版本重新認識巴赫。

4月登場的「2026衛武營國際音樂節」則在10天內推出9檔節目，橫跨交響、獨奏、協奏、雙鋼琴、獨唱、科技藝術到紀錄片放映，讓大師經典與當代創作在衛武營匯聚。

2026年元旦，衛武營也將迎來第18年「維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播」。當晚將於戶外劇場播映，由紐約大都會歌劇院藝術總監亞尼克・聶澤—賽金(Yannick Nézet-Séguin)首次指揮。轉播前並邀請絲竹空爵士樂團以融合中西樂器與即興風格帶來暖場演出。

衛武營2026年上半年主辦節目將自11月24日中午12點起提供會員75折早鳥優惠，一般民眾可於12月1日起購買8折票券，相關優惠至12月8日中午12點截止。(編輯：宋皖媛)