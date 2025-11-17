衛武營2026上半年逾30檔強檔登場 國際天團與在地創作共鳴 11/24會員早鳥75折開搶！
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】衛武營國家藝術文化中心宣布2026上半年節目陣容，四大品牌《衛武營小時光、大玩樂家、瘋迷24》與《衛武營國際音樂節》全面回歸，結合假聲男高音奧林斯基、萬作之會狂言、侯非胥．謝克特舞團、鹿特丹愛樂等國際焦點，以及蒂摩爾古薪舞集、新創戲劇與國樂紀念音樂會等在地力量，推出超過30檔節目。會員自11/24中午12:00起享75折早鳥優惠，一般民眾12/1起可搶8折票券，早鳥至12/8截止。
回顧2025下半年，衛武營持續深化「眾人的藝術中心」使命，【Open House】吸引萬人共襄盛舉，「高雄萬聖節」及「Wild Wild 野生活」更在三天內創下逾60萬參與人次；多元導覽、親子舞台劇、營隊及「藝企學」計畫累計上萬名學習者，展現藝術扎根成果。2025年亦迎來「歌劇製作十週年」，累計16部製作、與全球20個團隊合作，奠定南方歌劇的重要地位。
衛武營藝術總監簡文彬表示，開館至今已吸引逾1,373萬人次入館，未來將持續以跨界、跨國合作串起在地能量與國際視野，打造更多「獨一無二的時刻」。系列自11/23提前啟售，邀請金曲獎得主戴曉君、入圍樂團VH、House Peace、喜劇創作者怡岑、宮能安《地球人遇見小王子》及山狗大後生樂團輪番演出，持續以音樂療癒夜晚。
初三至初五由高雄兩廣龍獅戰鼓團、旭太鼓帶來氣勢磅礡的《醒獅祥龍賀新春》與《萬馬奔騰旭日東昇》，以鼓聲與舞韻迎接馬年。
大玩樂家5將以交響樂重新詮釋作曲家陳志遠跨世代名曲，由簡文彬指揮、曹雅雯與國立臺灣交響樂團共演。
3月將以多元曲風翻玩巴赫，從薩克斯風、國樂到電子音樂不間斷演出。活動前夜加碼【瘋迷PLUS】，以輕歌劇之父奧芬巴哈《霍夫曼的故事》掀開序幕。
由作曲家陳銀淑擔任藝術總監，邀集羅伯森、Linea樂團、尤森兄弟、馬洛夫、穆勒等國際名家與臺灣樂團合作，10天推出9檔節目，橫跨交響、獨奏到科技藝術。
2026維也納新年音樂會衛星直播將由名指揮亞尼克·聶澤—賽金領軍；奧林斯基攜金蘋果古樂團帶來融合服裝與燈光的《超越》音樂會。5月《一代宗師─彭修文紀念音樂會》則由兩大國樂團同台致敬國樂奠基者。6月鹿特丹愛樂三度訪臺，首席指揮沙尼將獻上三場跨時代曲目，並舉辦大師班與快閃活動。
萬作之會帶來《月見座頭》《二人袴》及《Mansai波麗露》，以幽默身段呈現狂言魅力。盜火劇團《熊出沒的森林》由鄧九雲挑戰長篇獨角戲，走入愛與真相的內心追尋。舞蹈部分則有蒂摩爾古薪舞集《排彎動物園》，以及侯非胥·謝克特話題之作「潛夢劇場」更多節目與販售資訊可至衛武營官網查詢。（圖╱衛武營提供）
