衛武營2026新年活動 打造南臺灣最強走春聖地

記者劉昕翊／綜合報導

隨著2026馬年腳步將近，衛武營國家藝術文化中心今（9）日公布新春期間一系列精采活動，不僅於2月17日開門迎客，陸續以喜氣洋洋的龍獅戰鼓團、太鼓演出迎春，推出限定版雙廳院探索與導覽，以及「馬上發財」市集；並於2月19日在公視+和YouTube公視網路直播頻道進行電視首播花露露舞臺劇《搶救魔幻飛船》。

衛武營歌劇院、音樂廳2大廳院新春期間特別開放，2月17、18日推出限定版的雙廳院探索參觀，民眾可購票入內自由參觀，近距離欣賞葡萄園式音樂廳的壯麗與歌劇院的宏偉，感受國際級場館的建築美學；2月19至21日則有限定版的雙廳院導覽，將由專業導覽老師帶領，深入解說廳院設計巧思與舞臺背後的故事，讓民眾在走春之餘，也能收獲滿滿的藝文知識。

廣告 廣告

衛武營國家藝術文化中心表示，戶外演出於2月19日下午在北廣場，由高雄兩廣龍獅戰鼓團帶來《醒獅祥龍賀新春》；2月20、21日下午旭太鼓在戶外劇場接力登場，以《萬馬奔騰 旭日東昇》，在激昂澎湃的節奏和細膩悠長的餘韻中，傳遞充滿希望的新春新氣象。

另外，2月19至21日也推出充滿年味的「馬上發財」新春市集，呼應「馬」年生肖主題，北廣場將化身為熱鬧的走春據點，不僅有琳瑯滿目的年節選物，3樓樹冠大廳更特別設置「萬馬奔FUN」搖搖馬裝置，5座造型吸睛的搖搖木馬，將成為孩子們的快樂坐騎與打卡熱點。「駿馬奔騰 拓印趣／駿馬迎光造型蠟燭」則提供優惠價格，讓民眾體驗春聯金粉拓印和造型蠟燭組合，一次將藝術、創意和開運帶回家。

此外，還有春節期間不可或缺的試手氣活動，衛武營推出「金馬迎春 紅包抽抽樂」民眾消費滿額即可參加紅包抽抽樂，每日限量，包包有喜；初四迎財神「加『馬』驚喜福袋」888元限量發售新春福袋，有機會抽中知名品牌Yogibo沙發等大獎，開春之際就能把財氣與福氣帶回家。

衛武營國家藝術文化中心戶外演出於2月19日下午在北廣場，由高雄兩廣龍獅戰鼓團帶來《醒獅祥龍賀新春》。圖為2025年高雄兩廣龍獅戰鼓團表演。（衛武營國家藝術文化中心提供）

2月17、18日推出年限定版的雙廳院探索參觀，民眾可購票入內自由參觀，近距離欣賞葡萄園式音樂廳的壯麗與歌劇院的宏偉。（衛武營國家藝術文化中心提供）

2月19至21日則有限定版的雙廳院導覽，將由專業導覽老師帶領，深入解說廳院設計巧思與舞臺背後的故事。（衛武營國家藝術文化中心提供）

2月20、21日下午旭太鼓在戶外劇場接力登場，以《萬馬奔騰 旭日東昇》，在激昂澎湃的節奏和細膩悠長的餘韻中，傳遞充滿希望的新春新氣象。（衛武營國家藝術文化中心提供）