衛武營2026新春系列 金馬奔騰迎好年

隨著二○二六馬年腳步將近，衛武營國家藝術文化中心在新春期間精心規劃一系列結合節慶氛圍、藝術體驗與生活美學的精彩活動；衛武營延續傳統，在初一即開門迎客，春節期間將陸續以喜氣洋洋的龍獅、太鼓演出迎春，並推出限定版雙廳院探索參觀與專人導覽，以及「馬上發財」市集，從舌尖上的年節美味到深度的廳院探索，邀請民眾親臨感受「萬馬奔FUN」的活力與喜悅。還有初三下午三時，花露露舞台劇《搶救魔幻飛船》將在公視+和YouTube公視網路直播頻道進行電視首播。(見圖)

民眾平常只能從觀眾席視角感受劇場空間，衛武營歌劇院、音樂廳兩大廳院，新春期間特別開放，二月十七、十八日馬年限定版的雙廳院探索參觀，民眾可購票入內自由參觀，近距離欣賞葡萄園式音樂廳的壯麗與歌劇院的宏偉，感受國際級場館的建築美學；二月十九至廿一日則是限定版的雙廳院導覽，將由專業導覽老師帶領，深入解說廳院設計巧思與舞台背後的故事，讓民眾在走春之餘，也能收獲滿滿的藝文知識。

戶外兩檔熱鬧喜氣的演出，用濃濃節慶氛圍陪伴走春民眾，二月十九日下午在北廣場，高雄兩廣龍獅戰鼓團帶來《醒獅祥龍賀新春》，祥龍將在震撼的戰鼓聲中展現威猛姿態，為金馬年揭開完美的序幕；二月廿、廿一日下午旭太鼓在戶外劇場接力登場，以《萬馬奔騰 旭日東昇》，在激昂澎湃的節奏和細膩悠長的餘韻中，傳遞充滿希望的新春新氣象。

而自二月十九至廿一日也推出充滿年味的「馬上發財」新春市集，呼應「馬」年生肖主題，北廣場將化身為熱鬧的走春據點，不僅有琳瑯滿目的年節選物，三樓樹冠大廳更特別設置了「萬馬奔FUN」搖搖馬裝置，五座造型吸睛的搖搖木馬，將成為孩子們的快樂坐騎與打卡熱點，只需銅板價即可體驗騎乘樂趣。「駿馬奔騰 拓印趣/駿馬迎光造型蠟燭」則提供優惠價格，讓民眾體驗春聯金粉拓印和造型蠟燭組合，一次將藝術、創意和開運帶回家。

此外，還有春節期間不可或缺的試手氣活動，衛武營推出「金馬迎春 紅包抽抽樂」民眾消費滿額即可參加紅包抽抽樂，每日限量，包包有喜；初四迎財神「加『馬』驚喜福袋」八百八十八元限量發售新春福袋，有機會抽中知名品牌Yogibo沙發等大獎，開春之際就能把財氣與福氣帶回家。

除了新春系列活動，二○二六年上半年精采演出也將在三月陸續登場，有大玩樂家5-《陳志遠&簡文彬&曹雅雯 跨樂衛武營音樂會》、《瘋迷24巴赫》等節目。誠摯邀請全臺民眾，在馬年的新春假期攜家帶眷前往衛武營看表演、逛市集、吃美食、遊廳院，共度一個充滿藝術氣息與歡笑的農曆新年。更多新春活動相關訊息，請至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。